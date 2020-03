Door grootmachten op gang getrokken carrousel kan ook Ajax meesleuren

Twaalf miljoen euro betaalde Barcelona een kleine zes jaar geleden aan Borussia Mönchengladbach voor Marc-André ter Stegen en de doelman is daarmee een van de aankopen die de Catalanen het meeste waar voor hun geld hebben gegeven. Na in zijn eerste seizoenen nog stuivertje te hebben gewisseld met Claudio Bravo, is hij sinds het voetbaljaar 2016/17 vaste waarde onder de lat bij de grootmacht. De Duitser wordt inmiddels beschouwd als een van de beste keepers ter wereld en het is Barcelona er dan ook veel aan gelegen om zijn tot medio 2022 doorlopende contract open te breken. Vanuit Spanje klinken echter steeds meer geruchten dat de twee partijen zich nog een behoorlijk eind uit elkaar bevinden, wat de vrees onder de achterban voedt dat Ter Stegen zijn zinnen weleens zou kunnen zetten op een nieuw avontuur.

Door Robin Bruggeman

De 27-jarige doelman brak in mei 2017 voor het laatst zijn verbintenis in het Camp Nou open en ging er toen op financieel gebied flink op vooruit. Het salarishuis van Barcelona is sindsdien echter flink verbouwd en Ter Stegen zou nu van mening zijn dat hij inmiddels recht heeft op een groter stuk van de taart. De Catalaanse krant Sport pakte vorige week uit met het nieuws dat de onderhandelingen tussen Barcelona en het kamp van de sluitpost voorlopig zijn stilgelegd omdat de twee partijen nog niet in de buurt zijn van een akkoord. Ter Stegen is volgens de berichtgeving niet te spreken over de aanbieding die zijn werkgever hem heeft gedaan, terwijl het hele door Barcelona gehanteerde financiële plaatje voorlopig op losse schroeven is komen te staan door de uitbraak van het coronavirus.

Barça hoopt Ter Stegen tot 2024 aan zich te kunnen binden, tegen een jaarsalaris van 6,5 miljoen euro. De keeper heeft echter ook gezien wat zijn ploeggenoten en collega’s bij andere clubs tegenwoordig verdienen en is niet van plan om hiermee akkoord te gaan. Ter Stegen zou van mening zijn dat hij een salaris verdient dat zijn status binnen de club recht doet en merkt ook dat spelers die minder minuten maken dan hij in de afgelopen tijd nieuwe contracten tegen een hogere gage hebben getekend. Aangezien teamgenoten als Samuel Umtiti, Jordi Alba en Ivan Rakitic momenteel een hoger loon opstrijken en hij zichzelf zeker niet minder belangrijk acht, zet de doelman in op een jaarsalaris van minstens tien miljoen. Een dergelijk loon brengt hem ook in de buurt van collega’s als Thibaut Courtois, Manuel Neuer en Ederson, die hij op hetzelfde niveau als hijzelf inschaalt.

Ter Stegen vindt naar verluidt dat hij hoger in de financiële pikorde hoort te staan

Financiële belemmeringen

De beleidsbepalers van Barcelona beginnen zich naar verluidt lichte zorgen te maken over deze ontwikkelingen, al gaat men er nog altijd van uit dat de twee partijen met dezelfde insteek de gesprekken zullen vervolgen. Ter Stegen heeft in de afgelopen jaren al meerdere malen laten weten gelukkig te zijn in Spanje en de doelman laat momenteel zelfs een huis bouwen in badplaats Castelldefels. Barcelona heeft door de plannen voor de aankomende transferperiode, waar onder meer de komst van Neymar en Lautaro Martínez deel uit van lijken te maken, en de crisis die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus echter weinig ruimte om te manoeuvreren. De club vroeg vrijdag al werktijdverkorting aan voor zijn spelers en men is inmiddels tot de conclusie gekomen dat het ‘moeilijk’ wordt om een akkoord te bereiken als geen van beide partijen bereid is om water bij de wijn te doen. Acute zorgen over een vertrek van Ter Stegen zijn er volgens Sport momenteel nog niet, aangezien hij nog ruim 2 jaar vastligt en een clausule van 180 miljoen in zijn contract heeft staan.

Deze angst kan echter wel groeien als buitenlandse grootmachten zich met de ontwikkelingen in Barcelona gaan bemoeien. Vanuit Engeland klinken er berichten dat Chelsea droomt van de komst van Ter Stegen, die door manager Frank Lampard wordt gezien als de ideale opvolger van Kepa Arrizabalaga. The Blues maakten de Spanjaard een kleine twee jaar geleden met een transfersom van tachtig miljoen nog de duurste doelman aller tijden, maar Kepa weet zijn trainer dit seizoen allerminst te overtuigen. Naast Chelsea wordt ook Juventus genoemd als een van de mogelijke gegadigden voor Ter Stegen, terwijl een terugkeer naar Duitsland eveneens tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Bayern München zou namelijk eveneens een van de gegadigden zijn en Ter Stegen kan in de Allianz Arena de kans krijgen om Neuer, zijn grote concurrent bij die Mannschaft, op te volgen.

Bayern is momenteel met de 33-jarige Neuer in gesprek over een nieuw contract, daar de routinier nog maar vastligt tot medio volgend jaar. De aanbieding van der Rekordmeister, die slechts een kortlopende samenwerking aan wil gaan, kan Neuer vooralsnog echter niet bekoren en volgens BILD is er voorlopig geen akkoord in zicht. Hetzelfde Chelsea dat eveneens genoemd wordt voor Ter Stegen is sinds afgelopen week volgens de boulevardkrant bovendien ook een van de gegadigden voor Neuer, waardoor de kans op een vertrek van de doelman toeneemt. Bayern oriënteert zich intussen op de toekomst en heeft met de 23-jarige Alexander Nübel, die transfervrij overkomt van Schalke 04, al een nieuwe doelman aangetrokken. De kans om met Ter Stegen de opvolger van Neuer bij de Duitse nationale ploeg naar Beieren te kunnen halen, lijkt voor de club echter te mooi om te laten lopen en Bayern heeft naar verluidt al contact opgenomen met zaakwaarnemer Gerd vom Bruch om te polsen hoe zijn cliënt tegenover een eventuele overstap staat.

Onana sluit een rentree bij Barcelona niet uit

Terugkeer van oude bekende Onana?

Concrete interesse van andere grootmachten die Ter Stegen wel een monstersalaris willen voorleggen kan Barcelona zodoende aankomende zomer flink in de problemen brengen. Chelsea is vastbesloten om een nieuwe doelman aan te trekken en heeft de Duitser bovenaan een lijstje gezet waarop ook de namen van keepers als Jan Oblak, Dean Henderson, Gianluigi Donnarumma en Juan Musso prijken. De club die zich eerder al verzekerde van de komst van Hakim Ziyech, ziet echter ook André Onana als een van de opties en de toekomst van de doelman van Ajax zou weleens nauw samen kunnen hangen met die van Ter Stegen. Als Chelsea erin slaagt om een deal te sluiten met Barcelona, lijkt de kans fors aanwezig dat de Catalanen zich tot Ajax zullen wenden. Onana maakte in het verleden al eens vijf jaar deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona en werd in de afgelopen jaren al meerdere malen in verband gebracht met een terugkeer naar Spanje. “Ik ga graag met hen in gesprek. Barça is mijn thuis, maar we zullen zien wat er na dit seizoen gebeurt. Ik kan de deur nooit sluiten voor Barça. Ik ben er trots op dat ik deel heb uitgemaakt van die club en dankzij hen ben ik zover gekomen”, vertelde hij in december nog in gesprek met Cadena COPE.

Een deal tussen Bayern en Chelsea die Neuer naar Stamford Bridge brengt kan echter ook forse gevolgen hebben voor Ajax als de Duitse kampioen besluit om vervolgens door te schakelen naar Ter Stegen. De ontwikkelingen in Londen en Barcelona zullen vanuit de Johan Cruijff ArenA dan ook met groeiende belangstelling worden gevolgd en een vertrek van Onana lijkt na dit seizoen onafwendbaar. De Kameroener, die na het vertrek van Jasper Cillessen zijn kans greep en daarna niet meer onder de lat vandaan verdween, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de beste keepers van Europa en steekt zijn ambities om op korte termijn een overstap te maken naar een topcompetitie niet onder stoelen of banken. De Premier League, waar naast Chelsea ook Tottenham Hotspur interesse heeft, en LaLiga zijn op dit moment de meest waarschijnlijke bestemmingen voor de nu 23-jarige keeper en Ajax is naar verluidt bereid om mee te werken aan een vertrek van de keeper, mits daar het juiste bedrag tegenover staat. Onana ligt met een tot medio 2022 doorlopend contract nog net zo lang vast als Ter Stegen en mag niet voor minder dan veertig miljoen vertrekken. Dit bedrag zal echter geen onoverkomelijke problemen opleveren als er daadwerkelijk een keeperscarrousel tussen een aantal Europese topclubs op gang komt waarin Onana ook plaats kan nemen.