‘Lukt dit niet, dan is dit een giftige combinatie voor Ajax’

Zelfs Ajax voelt de financiële gevolgen van de coronacrisis, concludeert Voetbal International. Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de voetballerij en ook de Amsterdamse club ontkomt niet aan mindere tijden. 'Ronkende halfjaarcijfers en een flinke transfersom voor Hakim Ziyech ten spijt, ook Ajax zal de gevolgen ondervinden', aldus het weekblad in een analyse.

Voetbal International geeft aan dat Ajax afstevent op een operationeel miljoenenverlies. 'Kort gezegd, de kosten zijn hoger dan de inkomsten. Door het betalen van hogere transfersommen, het behouden van steunpilaren, het geven van megasalarissen en het betalen van hoge premies zijn de kosten flink gestegen. De inkomsten zullen vooral door het niet overwinteren in de Champions League en de vroege Europa League-uitschakeling tegen Getafe tegenvallen', zo klinkt het.

Het operationele miljoenentekort dat ontstaat bij Ajax wordt dit seizoen nog weggepoetst door transfers. 'Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) zal bijzonder blij zijn dat hij Ziyech nog voor de uitbraak van de coronacrisis heeft verkocht. Anders had Ajax nooit 45 miljoen euro gekregen voor de voetballer', aldus het weekblad, dat stelt dat de club nu 'een overvolle portemonnee' heeft.

Voetbal International wijst er echter op dat Ajax rekening houdt met mindere transfersommen. 'Het is onrealistisch te denken dat Donny van de Beek op dit moment nog vijftig, zestig miljoen euro oplevert. Voor de komende seizoenen heeft Ajax vanwege het gigantische eigen vermogen nog geen probleem. Dat is er wél als de club een paar keer geen Champions League speelt en de huidige situatie te lang duurt.'

Als de competities in Europa niet worden uitgespeeld en ook de Champions League definitief wordt gestaakt, dan is het volgens het medium realistisch dat de UEFA teruggrijpt op de coëfficiëntenlijst van voor dit seizoen. 'In dat scenario zou Ajax opnieuw eerst voorrondes moet spelen om het miljardenbal überhaupt te bereiken. Lukt dit niet, dan is dat samen met de ingestorte transfermarkt een giftige combinatie voor de inkomstenstroom van Ajax.'