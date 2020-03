‘Ja, tegen Ajax, Feyenoord en PSV spelen is een extra, maar verder?’

Eerder dit jaar laaide de gesprekken en de discussie over een BeNeLiga weer op. Hein Vanhaezebrouck, voormalig trainer van KRC Genk, AA Gent en Anderlecht, schrijft in zijn column in Het Nieuwsblad dat de coronacrisis aantoont dat een BeNeLiga onhaalbaar is. “Als je ziet hoe er in beide landen is omgegaan met het virus, dat is dag en nacht verschil”, zo luidt de conclusie van Vanhaezebrouck.

“Ik was al geen grote voorstander van een BeNeLiga, maar die crisis bewijst dat zo’n competitie bijzonder moeilijk te organiseren en bijna onhaalbaar is”, geeft de clubloze oefenmeester te kennen. Hij vraagt zich af wat er met een gezamenlijke competitie gebeurt als de beide regeringen andere maatregelen nemen. “Stel dat er een BeNe­Liga zou komen en er over enkele jaren een nieuw virus opduikt – ga daar maar van uit. Gaat de ene helft van de matchen dan worden afgelast en de andere niet? Of stel – dat is iets vergelijkbaars – dat je nog eens te maken krijgt met een aanslag in Brussel. Dan wordt de wedstrijd van Anderlecht afgelast, maar wat met de wedstrijd van Groningen?”

Vanhaezebrouck wijst tevens op het taalverschil, daar er met Charleroi en Standard twee Franstalige ploegen in een overwegend Nederlandstalige competitie zouden komen te spelen. Verder ziet de trainer ook een groot niveauverschil tussen de Nederlandse en Belgische scheidsrechters en denkt hij dat de afstanden te lang kunnen zijn de fans. “Maar ik stel me de vraag of Belgische fans zitten te wachten op die nieuwe affiches. Ja, tegen Ajax, Feye­noord en PSV spelen is een extra. Dan heb je ook nog AZ. Maar verder? Dan kom je al bij Heerenveen uit of Utrecht of Willem II. Van de tien Nederlandse clubs zouden er zes zijn waarvan geen enkele fan wakker ligt.”

“In een BeNeLiga ga je uiteraard ook niet dubbel zoveel Europese tickets kunnen verdelen. We zullen er geen tien krijgen, maar misschien zes. Er zouden dus sowieso minder Belgische clubs Europees spelen”, gaat Vanhaezebrouck verder. Hij vreest ook problemen met ‘hooliganisme’. “De overheid staat al niet toe dat je in de voorbereiding tegen een Nederlandse club speelt, tenzij onder een heleboel voorwaarden of zonder publiek. Elke Belgische harde kern heeft namelijk connecties met een Nederlandse harde kern. Dus ook op dat vlak komen er problemen bij.”