‘Het baart mij zeker zorgen dat Jürgen Klopp hem niet heeft gehaald’

Liverpool heeft een spits nodig en Pierre-Emerick Aubameyang zou op papier een uitermate geschikte kandidaat zijn, zo luid het oordeel van Paul Merson. De oud-speler en levende legende van Arsenal vraagt zich echter openlijk af of de ontbrekende interesse vanuit Jürgen Klopp’s kant in de aanvaller, die tot dusver 61 doelpunten in 97 officiële duels van Arsenal maakte, een specifieke reden heeft. De twee kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periode bij Borussia Dortmund.

Het contract van de dertigjarige Aubameyang met Arsenal loopt volgend jaar zomer ten einde. Engelse media gaan ervan uit dat de topschutter alleen wil verlengen als de club bereid is om zijn salaris op te krikken naar het niveau van grootverdiener Mesut Özil. “Iedereen is op de hoogte van de contractuele situatie van Aubameyang, maar er zijn niet al te veel clubs in Engeland met de wens om die specifieke positie in te vullen. Manchester City zal naar alle waarschijnlijk vertrouwen hebben in Gabriel Jesus als Sergio Agüero eventueel vertrekt”, voorziet Merson.

“Ik denk niet dat Manchester City veel interesse zal hebben. Liverpool zou naar mijn mening wel de situatie in de gaten moeten houden”, vervolgt de voormalig international van Engeland. “Klopp kent Aubameyang nog goed van hun periode bij Borussia Dortmund. Het baart mij zeker zorgen dat Klopp hem niet heeft gehaald. Hij zou hem immers beter moeten kennen dan wie dan ook. Ik neem altijd de transfer van Shkodran Mustafi naar Arsenal voor circa veertig miljoen euro als voorbeeld.”

“Als Mustafi daadwerkelijk zo goed zou zijn, een speler van veertig miljoen euro, zou Gary Neville, zijn voormalige trainer bij Valencia, meteen naar Manchester United hebben gebeld en gezegd hebben: ‘Je zult je ogen niet geloven. Ik heb hier een ontzettend goede centrumverdediger. Die móét gekocht worden’. Maar hij belde nooit en Arsenal had de vrije doortocht”, erkent Merson. “Dat baart mij dus zorgen wat betreft Aubameyang en Klopp. Liverpool heeft wel degelijk een aanvaller nodig.”

“Laten we eerlijk zijn, ze hebben geen echte spits”, analyseert Merson de offensieve situatie van Liverpool. “Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino werken heel goed samen, maar je hebt iemand nodig die elk seizoen zonder problemen minimaal 25 doelpunten maakt. Firmino is een topvoetballer, maar hij is ook iemand die wedstrijden op rij niet het doel kan vinden. Je hebt nog altijd iemand nodig die een zekerheidje is op het gebied van scoren en dat is Aubameyang. Liverpool moet zich per se blijven verbeteren. Het winnen van prijzen is al moeilijk, maar het blijven winnen van prijzen des te meer.”

“Er is een bedrijf dat meer hamburgers, meer patat en meer fastfood verkoopt dan wie dan ook in de wereld, maar ze maken nog steeds reclame”, verwijst Merson naar 's werelds grootste keten van hamburger- en fastfoodrestaurants. “Dat is het bewijs dat je moet blijven werken om aan de top te blijven. Als je iets wint, moet je door blijven gaan en jezelf opnieuw verbeteren. Sommige clubs blijven vertrouwen houden in hun selectie, maar je moet echt op zoek gaan naar verbetering. Die keten van hamburgers maakt geen reclame om dingen te verkopen, ze doen het om aan de top te blijven. Liverpool zal hetzelfde moeten doen en dat betekent dat de selectie van nieuw elan zal moeten worden voorzien.”