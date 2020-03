Van der Meijde: ‘Iemand durft niet meer omdat een vriend aan beademing ligt’

Andy van der Meijde is normaal gesproken werkzaam als analist, terwijl hij ook het programma Bij Andy in de auto maakt. Zijn activiteiten als analyticus liggen, nu er geen wedstrijden worden gespeeld vanwege de uitbraak van het coronavirus, echter stil en ook tijdens zijn andere werkzaamheden merkt hij de gevolgen van de crisis.

“Wat er nu allemaal gebeurt, is onrealistisch. Er heerst veel onzekerheid. En mensen maken elkaar bang met allerlei berichten, waarvan de helft niet eens waar is. In deze tijden moeten we goed en lief zijn voor elkaar, maar het is net alsof sommigen liever sensatie zoeken”, vertelt hij in gesprek met VTBL.

Van der Meijde ontving zondag de eerste afzegging voor zijn programma: “Iemand durft niet meer, omdat een vriend aan de beademing ligt vanwege het coronavirus”, gaat de oud-aanvaller, die benadrukt dat het belangrijk is dat mensen zich aan de regels houden, verder. “Ik heb opnames gepland staan, maar ik laat wel een plexiglaswand tussen de twee stoelen voorin plaatsen. Zodat we toch veilig zitten.”

Nu er geen live-voetbal is, kijkt ook Van der Meijde oude wedstrijden terug. Zondag werd op de NOS aandacht besteed aan het door Nederland gewonnen EK van 1988 en hij koestert warme herinneringen aan dat toernooi: “Wim Kieft, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard... Zij waren mijn helden vroeger. Mede door dat EK ja. Ik vond het zo bijzonder dat ik later bij lezingen naast Wim mocht zitten. Ik heb dat nooit tegen hem gezegd. Ik probeer maar zo normaal mogelijk te doen, als ik tegenover dat soort legendes sta.”

De halve finale tegen Duitsland kreeg voor Van der Meijde bovendien nog een extra lading omdat hij vlak bij de Duitse grens opgroeide: “We tankten in Duitsland, deden er boodschappen. We draaiden thuis zelfs Duitse muziek. Ik was een halve Duitser, haha! Die wedstrijd bracht zeker wat extra's, maar meer omdat we ze als buren zagen. Er was geen sprake van haat ofzo.”