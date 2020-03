‘Het ontbreken van een deal tussen Dybala en Man United was doorslaggevend’

Romelu Lukaku ruilde Manchester United afgelopen zomer in voor Internazionale. I Nerazzurri waren echter niet de enige gegadigde voor de Belgische spits, aangezien Juventus eveneens geïnteresseerd was. Doordat een deal tussen the Red Devils en de grootmacht uit Turijn om Paulo Dybala de omgekeerde weg te laten bewandelen klapte, kwam Lukaku uiteindelijk echter in Milaan uit.

“Romelu wilde graag uit de Premier League vertrekken. Hij moet zich geliefd voelen, dat maakt bij hem het verschil. En hij voelde op social media meteen de warmte van de fans van Inter, wat niet het geval was bij de fans van Juventus”, blikt zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello terug in gesprek met Sky Sports. “I Bianconeri zijn echter de grotere club en veel mensen zouden daarom blij zijn geweest met de komst van Romelu.”

“Voor Inter betekende dit daarentegen een keerpunt en dat zag hij meteen. Hij voelde direct de liefde van de supporters”, gaat Pastorello verder. “Dat gezegd hebbende, het ontbreken van een akkoord tussen Dybala en Manchester United was doorslaggevend. Dit was zonder twijfel de grootste deal uit mijn loopbaan. We moesten Manchester United duidelijk maken dat Lukaku ergens anders heen wilde.”

“Steven Zhang (de voorzitter van Internazionale, red.) en Antonio Conte hebben daarna een belangrijke stap gezet door hun bod te verhogen tot het absolute minimum dat nodig was voor deze transfer. Conte heeft veel druk op de club gelegd om deze speler binnen te halen”, sluit Pastorello af. Lukaku is dit seizoen uitgegroeid tot een belangrijke speler in Milaan en schiet met 17 doelpunten in 25 wedstrijden in de Serie A met scherp. Als het seizoen in Italië nog hervat wordt, doet Internazionale dat met een achterstand van negen punten op koploper Juventus, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft.