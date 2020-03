Heitinga zet Ajax even op tweede plaats: ‘Zij maken uren, dat is onmenselijk’

John Heitinga kan vanwege de coronacrisis voorlopig niets uitrichten als trainer van Ajax Onder-19, waardoor hij heeft besloten om zich op een andere manier nuttig te maken. Met de actie ‘Bordje voor onze helden en ouderen’ zet de oud-verdediger zich in voor onder meer het zorgpersoneel en de eenzame ouderen. Heitinga kwam op het idee na een brainstorm-sessie met enkele vrienden.

Met hulp van onder meer de bekende topkoks Ron Blaauw en Eugene van Angelbeek worden dagelijks tweehonderd maaltijden bezorgd bij bij mensen die dat tijdens de coronacrisis hard nodig hebben. "We zijn al bij politiebureaus geweest, in ziekenhuizen, bij ouderen", verduidelijkt Heitinga in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Mensen die het op dit moment verdienen om een steuntje in de rug te krijgen. Met onze maaltijden willen we hen gezond houden én een compliment geven."

Heitinga heeft in deze moeilijke tijden nóg meer waardering gekregen voor de inzet van het zorgpersoneel in Nederland. "Deze mensen houden ons land nu overeind", benadrukt Heitinga het belang van de gezondheidszorg. "Ongekend met welke inzet zij dat doen. Zij maken uren, dat is eigenlijk onmenselijk. De reacties op onze actie zijn hartverwarmend", aldus de voormalig international van Oranje, die gelijk een voorbeeld geeft. "Ik kreeg een berichtje van een arts die net onderweg was om coronapatiënten te vervoeren. Zij verdienen dit."

De jeugdtrainer van Ajax draagt de komende tijd bij aan de bezorging van de maaltijden. "Door donaties en sponsoring kunnen we de komende drie weken vooruit. Maar we willen door zolang het nodig en totdat we dit vreselijke virus eronder hebben." Het is niet zo dat Heitinga momenteel helemaal niet met zijn taak als coach bezig is. "De staf en ik hebben elke dag contact met die jongens (van Ajax Onder-19, red.). Ze sturen filmpjes en dagen elkaar uit. Mooi om te zien. Natuurlijk wil iedereen weer graag voetballen en naar het stadion, maar eerst met elkaar deze crisis aanpakken."