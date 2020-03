Paolo Maldini (51) en Daniel Maldini (18) geveld door coronavirus

Paolo Maldini (51) is de volgende grote naam uit het Italiaanse voetbal die positief is getest op het coronavirus. AC Milan bevestigt zaterdagavond via de officiële kanalen de besmetting van de oud-verdediger, die tegenwoordig technisch directeur is in het San Siro. Ook zijn zoon Daniel Maldini (18), goed voor één officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Milan, is positief getest op het longvirus.

Paolo Maldini en Daniel Maldini zijn de eerste twee betrokkenen van AC Milan die positief zijn getest op het coronavirus. De twee voelen zich goed, maar moeten voorlopig nog wel een periode in quarantaine blijven zitten, zo meldt de Italiaanse club. Beiden hadden net twee weken in quarantaine achter de rug, maar die periode wordt nu dus verlengd.

Italië heeft momenteel zwaar te lijden onder het coronavirus met ruim 50.000 besmettingen. 4.825 mensen overleden al ten gevolge van het coronavirus: in geen enkel ander land ter wereld stierven er meer mensen aan het longvirus. In de afgelopen 24 uur overleden 793 mensen, een dagrecord in het land sinds de uitbraak van het virus.