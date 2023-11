Lionel Messi kon naar Europese topclub: ‘Na tien dagen gaven we het op’

Lionel Messi kreeg twee jaar geleden de mogelijkheid om te tekenen voor AC Milan. Dat maakt Paolo Maldini bekend in het programma PoretCast. Zijn komst bleek uiteindelijk ondanks verwoede pogingen onhaalbaar.

Messi kondigde medio 2021 aan FC Barcelona te verlaten. Toen was nog ongekend waar de Argentijn zou tekenen. Uiteindelijk zou Messi tekenen voor Paris Saint-Germain, waar hij geen gelukkige fase in zijn carrière beleefde.

Voordat hij bij les Parisiens tekende, had Messi ook de mogelijkheid om te kiezen voor Milan. “Tien dagen lang probeerden we Messi naar Milan te halen”, openbaart Maldini, toen nog de technisch directeur van I Rossoneri. “Daarna gaven we het op."

“Het is nu te laat, maar een speler als Messi is voor iedereen een spektakel om te zien. Toen ik las dat hij mogelijk naar Internazionale zou vertrekken, werd ik bang!”, vertelt Maldini met een knipoog. Het werd dus niet Inter, maar PSG.

Daar gingen nog wel spannende weken aan vooraf. Barcelona kreeg het financieel niet meer voor elkaar om clubicoon Messi te behouden. Na een onduidelijke periode met meerdere geruchten rondom zijn persoon tekende hij uiteindelijk voor PSG. Messi kende een moeizame relatie met de fans en liet de club afgelopen zomer achter zich voor Inter Miami.

Maldini was toen de toekomst van Messi in 2021 onzeker was technisch directeur van Milan. Maldini haalde onder meer Rafael Leão naar de club. In juni van dit jaar werd de Italiaan vrij plotseling op straat gezet. De 55-jarige Maldini weet nog niet wat er in de toekomst voor hem in het verschiet ligt. "In feite ben ben ik momenteel gepensioneerd. Tenminste, sinds vorige zomer wel."

Internazionale

Maldini deed verder ook een opvallende uitspraak over Internazionale. Het clubicoon van Milan krijgt de vraag welke club in zijn ogen aan het einde van het seizoen de titel pakt. "Inter heeft het kampioenschap al gewonnen." Koploper Inter staat na twaalf speelrondes slechts twee punten voor op Juventus. Milan staat derde, met acht punten achterstand op zijn stadgenoot.