Dybala krijgt ‘10-0 nederlaag’ aan de broek in keiharde analyse Cassano

Atalanta is dit seizoen één van de smaakmakers in Italië én Europa, met Josip Ilicic als grote roerganger in de voorste linie van de kwartfinalist in de Champions League. Voormalig aanvaller Antonio Cassano is dan ook onder de indruk van de prestaties van de 32-jarige spits uit Slovenië. Cassano, met een verleden bij onder meer Real Madrid, Internazionale en AC Milan, durft het in zijn analyse zelfs aan om Ilicic boven Juventus-aanvaller Paulo Dybala te plaatsen.

"Als Ilicic Gian Piero Gasperini (trainer van Atalanta, red.) tien jaar eerder was tegengekomen, dan had hij kunnen uitgroeien tot één van de vijf sterkste spelers ter wereld", concludeert Cassano, die in 2018 afzwaaide als profvoetballer, in een gesprek op Instagram met de Italiaanse sportpresentator Pierluigi Pardo van het televisieprogramma Tiki Taka. Ilicic maakt een uitstekend seizoen door in het shirt van Atalanta, met naast 21 doelpunten ook nog eens 9 assists in 29 officiële wedstrijden voor de nummer vier in de Serie A.

"Ilicic wordt in de Italiaanse media niet zo opgehemeld omdat hij maar voor Atalanta speelt", vervolgt Cassano zijn lofzang op de ploeggenoot van Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens bij Atalanta. "Als hij nu bij Juventus had gespeeld in plaats van Dybala, dan had de hele voetbalwereld over hem gesproken. Als we de prestaties van Dybala van de afgelopen drie jaar naast die van Ilicic leggen, dan wint de Sloveen met 10-0." Ilicic bezet de vijfde plaats op de topscorerslijst van de Serie A, met tot dusver vijftien treffers. Alleen João Pedro Geraldi (16), Romelu Lukaku (17), Cristiano Ronaldo (21) en Ciro Immobile (27) gaan de routinier van Atalanta voor.

Ilicic baarde vorige week dinsdag opzien door maar liefst viermaal te scoren tegen het Valencia van doelman Jasper Cillessen (4-4). Hij loste daarmee Zlatan Ibrahimovic af als oudste speler ooit die vier treffers wist te produceren in de Champions League. Daarnaast is Ilicic na Lionel Messi en Cristiano Ronaldo pas de derde speler die verspreid over de heen- en returnwedstrijd van een duel in de knock-out-fase van het miljardenbal vijfmaal wist te scoren. Dybala, dit seizoen doorgaans een vaste waarde onder trainer Maurizio Sarri, moet Ilicic qua statistieken duidelijk voor laten gaan. De multifunctionele aanvaller van Juventus liet tot nu toe zeven doelpunten optekenen in de Serie A, terwijl er in de Champions League drie treffers van zijn voet kwamen.