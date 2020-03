Guido Albers verwacht klap voor transferzomer: ‘En dat voelen wij ook’

Guido Albers ondervindt in zijn rol van zaakwaarnemer ook de gevolgen van de coronacrisis. De zakelijk adviseur van onder meer Ajax-middenvelder Donny van de Beek verwacht dat clubs het komende zomer heel moeilijk gaan krijgen, nu het onzeker is wanneer de competities in Europa worden hervat. Albers was al enige tijd op de hoogte van de coronacrisis, daar hij de belangen van de in China werkzame Giovanni van Bronckhorst en Graziano Pellè behartigt. In de Chinese stad Wuhan brak in december het coronavirus uit.

"Ik ben mijn voorbereidingen aan het treffen voor de zomer, maar ik houd wel rekening met de laatste ontwikkelingen", verklaart Albers woensdag in een reactie aan het RTL Nieuws. "Clubs die het nu door de lockdown heel moeilijk hebben, val ik nu even niet lastig. Zij hebben al zorgen genoeg." Albers verwijst naar het gebrek aan inkomsten voor clubs. Onder meer de kaartverkoop en merchandising liggen momenteel stil, terwijl er ook geen nieuwe sponsorcontracten kunnen worden afgesloten. "Sommige clubs gaan echt in grote problemen komen. En dat voelen wij ook." Albers kan vanwege de coronacrisis voorlopig geen transfers afsluiten. "Als clubs minder of bijna geen geld meer hebben, gaan bepaalde transfers natuurlijk ook niet meer door."

Van Bronckhorst en Pellè, werkzaam bij respectievelijk Guangzhou R&F en Shandon Luneng, behoren ook tot de stal van Albers, die daarom regelmatig in China verblijft. Hij was dus al langer bekend met de coronacrisis. "Ik was daar in december en januari. Spelers en clubs in Nederland zeiden toen nog: 'Het is maar een griepje'. Maar vervolgens hoorde ik in China: 'Je moet weg, want het land gaat waarschijnlijk op slot'. Toen had ik wel door dat er meer aan de hand was." Van Bronckhorst en Pellè verbleven onlangs korte tijd in quarantaine. "Het gaat verder goed met ze", zo besluit Albers.