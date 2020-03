Virgil van Dijk krijgt voorkeur boven Nemanja Vidic: 'Hij is completer’

Virgil van Dijk is een completere verdediger dan Nemanja Vidic was, zo denkt oud-international Frank Leboeuf. De voormalig WK-winnaar speelde zelf jarenlang in de Premier League als centrumverdediger van Chelsea en hij heeft recordaankoop van Liverpool hoog zitten. Vidic wordt door Leboeuf gezien als een van de beste verdedigers aller tijden in de Engelse topcompetitie, maar de Fransman denkt dat de aanvoerder van het Nederlands elftal nog beter is.

Van Dijk maakte in 2018 voor een bedrag van ongeveer 84 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool en heeft zich ontwikkeld tot een van de steunpilaren in de ploeg van manager Jürgen Klopp. Vorig jaar won hij met the Reds de Champions League en werd de verdediger verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar, waarna hij in de strijd om de Ballon d’Or-verkiezing alleen Lionel Messi voor zich moest dulden. Hoewel hij geen kampioen werd met Liverpool, werd hij door de spelers van de Premier League verkozen tot Speler van het Jaar. In 2005 werd deze trofee voor het laatst in ontvangst genomen; destijds was John Terry de winnaar.

Door zijn volle prijzenkast en sterke spel behoort Van Dijk intussen tot een van de beste verdedigers uit de geschiedenis van de Premier League. Daarmee komt hij in een rijtje met onder meer Vidic, die acht jaar lang in het centrum bij Manchester United speelde. Gevraagd naar de beste van de twee, hoeft Leboeuf niet lang na te denken: “Dan ga ik voor Van Dijk. Ik vind hem completer”, reageert hij in gesprek met ESPN. “Ik hield van Vidic, want dat was echt een beest en bovendien een fantastische verdediger. Maar Van Dijk kan zijn team leiden en heeft een geweldig bereik met zijn passing. Vidic had dat minder. Maar, petje af voor hem, want hij was ook echt fantastisch.” De voormalig Servisch international vertrok in 2014 transfervrij van United naar Internazionale en speelde daar nog twee jaar, alvorens hij een punt achter zijn loopbaan zette.

Van Dijk, 33-voudig Oranje-international, is net als vorig seizoen van grote waarde voor Liverpool. In alle competities kwam hij deze jaargang tot 41 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde. Met het team van Klopp is de verdediger hard op weg naar de Engelse landstitel. In de Premier League heeft Liverpool een voorsprong van 25 punten op Manchester City en heeft de club nog maar een paar zeges nodig voor het kampioenschap. Door de uitbraak van het coronavirus is het echter de vraag hoe en wanneer de competitie wordt afgemaakt. De Premier League is tot minimaal 3 april stilgelegd.