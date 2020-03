Coronavirus zet streep door eerste nieuwe droom van Arjen Robben

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn bijna alle sportevenementen in Nederland voor de komende tijd van de kalender gehaald. Een tegenvaller voor Arjen Robben, die in voorbereiding was op de Marathon van Rotterdam op 5 april. De oud-aanvaller van onder meer Bayern München en Real Madrid, die naar eigen zeggen het voetbal niet mist, heeft met hardlopen duidelijk een nieuwe passie gevonden.

Robben sprak onlangs met Runners World over zijn nieuwe passie, toen nog niet bekend was dat bovegenoemde marathon zou worden geschrapt. "Ik ben heel benieuwd. Dit is nieuw voor mij", aldus de oud-international van Oranje. "Langzaam heb ik het de afgelopen maanden opgebouwd. Door dat horloge kun je goed toetsen waar je mee bezig bent, dat vind ik leuk. Maar als je dertig kilometer loopt, let je nog niet echt op de tijd. Je hebt de neiging harder te willen en dat merk je dan meteen aan je hartslag. Ik zal straks beter moeten doseren."

Over de eindtijd in zijn allereerste marathon durfde Robben geen exacte voorspelling te doen. "Ik kan wel heel stoer gaan roepen wat mijn doel is, maar ik moet eerst maar zorgen dat ik überhaupt over de finish kom", aldus de vorig jaar gestopte vleugelaanvaller. "Laten we zeggen dat we stiekem een doel hebben: ergens tussen de 3 uur en 3.15." Voormalig topschaatser Erben Wennemars, die samen met Robben in voorbereiding was op de marathon, kent weinig twijfel. "Ik denk echt dat hij het kan. Hij is al een grote meneer. Maar als hij dát doet, maak ik een hele diepe buiging voor hem."

Wennemars is sowieso onder de indruk van de topsportmentaliteit van Robben en schreef er zelfs een column over in 2017. Dat gebeurde nadat laatstgenoemde veel misbaar maakte toen hij door toenmalig Bayern-coach Carlo Ancelotti in de 85ste minuut naar de kant werd gehaald tijdens een competitiewedstrijd. Wennemars genoot van de topsportbeleving van Robben en verpakte zijn verhaal onder de kop ‘Vind jouw innerlijke Arjen Robben’. De voormalige buitenspeler kijkt nuchter terug op het veelbesproken voorval. "Het is maar net wat mensen willen zien. De buitenwereld legt zo’n wissel graag anders uit. Maar als je weet hoe iemand in elkaar zit, wat erachter zit. Alles wat ik heb bereikt, is een kwestie geweest van mentaliteit. Dat heb ik altijd gezegd."

"Daarom kijk ik nu ook met interesse naar de volgende generaties", vervolgt Robben zijn relaas. "Ik heb zoveel jongens meegemaakt die misschien over meer talent beschikten dan ik; dat begon al in de jeugd van FC Groningen. Uiteindelijk gaat het om je karakter. Wat doe je ermee? Ja, talent moet je zeker hebben", aldus de topsporter van weleer, die het dagelijks op het veld staan nog niet heeft gemist. Toch was het stoppen met voetballen geen gemakkelijke opgave, zo benadrukt hij. "De keuze om te stoppen was supermoeilijk: de moeilijkste die ik ooit heb gemaakt in mijn leven."

De overgang naar het leven na het voetbal verliep echter vlekkeloos. "Het eerste halfjaar ging het prima, ik was echt aan het genieten van mijn gezin en de familie", blikt Robben, die met het Nederlands elftal actief was op zes eindtoernooien, terug op de tweede helft van 2019. "Ik miste het voetbal niet. Alleen in december, net voor de kerst, was er een korte periode dat ik een wedstrijd op tv zag en het even begon te kriebelen. Dat gevoel kwam ineens opzetten, maar was ook zo weer weg."