Valencia meldt grote toename: 35 procent test positief op coronavirus

Valencia heeft meer besmettingen van het coronavirus geconstateerd. De club uit LaLiga laat maandagavond via de officiële kanalen weten dat liefst 35 procent van de afgenomen tests bij het complete personeel positief is teruggekomen. Het gaat om zowel spelers als medewerkers van de club. Bij geen van de nieuwe gevallen was er sprake van aantoonbare symptomen van het virus.

Vorige week dinsdag nam Valencia het in de achtste finales van de Champions League op tegen Atalanta uit Bergamo, waar het coronavirus wild om zich heen heeft gegrepen. De UEFA liet de wedstrijd doorgaan, maar wel in een leeg stadion. Zondag werd bekend dat Ezequiel Garay als eerste speler van LaLiga besmet was met het coronavirus en niet lang daarna volgden ook zijn ploeggenoten Eliaquim Mangala en José Gaya. Inmiddels zijn er dus meer gevallen bekend bij Valencia, al meldt de club niet om welke spelers en medewerkers het gaat. Net als Garay, Mangala en Gaya zitten ook de nieuwe besmette personen thuis in isolatie en worden zij medisch gemonitord.

De selectie van Atalanta zit inmiddels in quarantaine, zo liet Oranje-international Marten de Roon zondagavond weten bij Rondo van Ziggo Sport. “We mogen niet meer naar buiten, omdat we in aanraking zijn geweest met de spelers van Valencia”, aldus De Roon. Italië is in Europa het zwaarst getroffen door het coronavirus, gevolgd door Spanje. “Het is doodstil hier op straat. Je hoort alleen de sirenes van de ambulances en de klokken die om het half uur luiden voor de overledenen”, zegt De Roon, die in Italië met een complete lockdown te maken heeft. “Als je de straat opgaat en je wordt gepakt, kan je de cel in gaan.”