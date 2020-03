Ronaldinho diep in de problemen: ‘Je weet wie de echte beslissingen neemt’

Een groter contrast tussen een van de meest legendarische El Clásico’s ooit en een potje voetbal op een zanderig bijveldje van een gevangenis is bijna niet denkbaar. Toch zal de naam van Ronaldo de Assis Moreira, beter bekend als Ronaldinho, in het vervolg voor altijd aan deze twee wedstrijden verbonden blijven. Ruim veertien jaar nadat hij vanwege zijn rol in een van de krakers tussen Barcelona en Real Madrid een staande ovatie van het publiek in het Santiaga Bernabéu in ontvangst mocht nemen, zit een van de beste voetballers aller tijden achter de tralies in Paraguay. Hier is hij beland na een reeks aan schandalen en dubieuze beslissingen, uitmondend in een arrestatie nadat hij het Zuid-Amerikaanse land met een vals paspoort binnen zou zijn gegaan.

Door Robin Bruggeman

Ronaldinho was op het moment dat hij zijn piek beleefde misschien wel de beste voetballer ter wereld. De in Porto Alegre geboren baltovenaar werd in 2001 door Paris Saint-Germain naar Europa gehaald en twee jaar later volgde de overstap naar Barcelona. In Catalaanse dienst won hij onder meer twee landstitels en de Champions League en in hetzelfde jaar als bovengenoemde Clásico, eind 2005, mocht hij ook de Ballon d’Or in ontvangst nemen. Naast zijn activiteiten op het veld kwam Ronaldinho echter ook meerdere malen in het nieuws door zijn strapatsen buiten de lijnen. De nu 39-jarige Braziliaan mag een levensgenieter worden genoemd en dit is waarschijnlijk een van de redenen dat hij zijn hoge niveau niet lang vast heeft weten te houden. In 2008 volgde een vertrek naar AC Milan en volgens voormalig ploeggenoot Aleksandr Hleb nam Barcelona deze beslissing om de opkomende wereldster Lionel Messi in bescherming te nemen: “Ronaldinho en Deco kwamen dronken naar de training. Daarom werden ze verkocht. Ze waren bang dat zij Messi met zich mee zouden sleuren”, vertelde de Wit-Rus in juni vorig jaar aan VOKA.

De fans van i Rossoneri kregen nog wel vlagen van de magie van Ronaldinho te zien, maar hij zou daar nooit meer het niveau halen dat hij aan wist te tikken in het Camp Nou. Na zijn periode in het San Siro speelde hij nog voor Flamengo, Atlético Mineiro, waarmee hij in 2013 de eerste en enige Copa Libertadores uit de clubgeschiedenis wist te winnen, Querétaro en Fluminense, voordat hij in 2015 een punt achter zijn profloopbaan zou zetten. Na zijn carrière als voetballer richtte de Braziliaan zich onder meer op zijn Ronaldinho Gaucho Instituut, waarmee hij zich inzet voor kansarme kinderen. Deze stichting is nu echter een van de redenen dat Ronaldinho momenteel in de problemen zit. Al in 2013 kregen het instituut en Ronaldinho’s broer Roberto Assis de Moreira de Braziliaanse justitie achter zich aan vanwege het zonder vergunning bouwen van suikermolens, een aanlegsteiger en het kappen van bos in beschermd natuurgebied.

Ronaldinho kreeg in 2005 de Ballon d'Or uitgereikt

‘Hij is net een klein kind dat nooit doet wat hij zegt’

Dat broer Roberto bij deze kwestie betrokken was, mag geen verrassing heten. De negen jaar oudere Assis, zoals hij doorgaans wordt genoemd, heeft zelf een verleden als voetballer, waarbij hij het wist te schoppen tot Braziliaans jeugdinternational en in clubverband uitkwam voor onder meer Grêmio, Sporting Portugal, Vasco da Gama, Fluminense en Montpellier. Nadat een slepende blessure hem dwong op zijn 31e een punt achter zijn loopbaan te zetten, richtte Assis zich volledig op het begeleiden van de loopbaan van zijn broertje. Assis nam onder meer de zakelijke kant op zich en de grote broer wordt gezien als een van de redenen dat Ronaldinho zich momenteel in zwaar weer bevindt. “Het is net alsof Ronaldinho kapot speelgoed is, waar de magie nog niet helemaal uit is verdwenen. Hij lacht altijd en iedereen weet nog hoe hij voetbalde. Het is echter niet eenvoudig om met hem samen te werken, hij is net een klein kind dat nooit doet wat hij zegt. Zijn broer is anders. Je weet wie de echte beslissingen neemt, met hem is het moeilijk onderhandelen en hij houdt dingen achter”, werd een niet bij naam genoemde medewerker van Barcelona vorige week nog geciteerd door de Catalaanse krant Ara.

Ronaldinho wordt anno 2020 nog altijd achtervolgd door de kwestie van het bouwen in beschermd natuurgebied. Na zijn weigering om de initiële boete van 164 duizend euro te betalen kreeg hij steeds meer sancties opgelegd en het uitstaande bedrag is inmiddels opgelopen tot ruim twee miljoen euro. Ronaldinho heeft daarnaast 1,9 miljoen uitstaan aan andere schulden, waaronder gemeentelijke belastingen waar hij nog aan moet voldoen. Deze kwestie escaleerde vorig jaar toen bleek dat hij nog geen tien euro op zijn lopende rekening had staan op het moment dat hij een aantal rekeningen van zijn stichting moest betalen. Zo kon het, nadat hij in een eerder stadium al zijn Braziliaanse en Spaanse paspoorten kwijt was geraakt, dat in juli vorig jaar 57 bezittingen, waaronder een aantal auto’s en een duur schilderij, door de Braziliaanse autoriteiten in beslag werden genomen. De man die alleen al in 2005 20 à 25 miljoen binnenkreeg uit onder meer zijn salaris bij Barcelona en sponsordeals, ontsnapte enkel aan verdere vervolging na inmenging van president Jair Bolsonaro. Na bemiddeling van het staatshoofd, dat zich in ruil voor gunsten graag omringt met beroemdheden, werd besloten dat Ronaldinho aan de boete mocht voldoen met geld dat van buitenlandse rekeningen werd gehaald. Ook kreeg de voormalige sterspeler een baantje en bijbehorend salaris als toerismeambassadeur aangeboden.

Roberto Assis de Moreira speelt een grote rol in het leven van zijn jongere broer

Beschuldiging van bigamie

Ronaldinho is in Brazilië echter niet enkel op de radar van justitie verschenen door zijn fiscale problemen. In 2018 dook het opvallende gerucht op dat de oud-voetballer van plan was om zijn beide vriendinnen Beatriz Sousa en Priscilla Coelho te huwen. Dit valt in zijn geboorteland echter onder de noemer bigamie en is daarmee, met een mogelijke gevangenisstraf van zes jaar, strafbaar. Ronaldinho haastte zich daarom om de beschuldigingen te ontkennen en niet lang hierna liep zijn relatie met Coelho ook op de klippen. Zij klaagde hem vervolgens, wegens onder meer het veroorzaken van vermeende fysieke en emotionele schade, aan voor maar liefst zeventig miljoen euro en moeder Maria Aldenice dos Santos klapte niet veel later uit de school tegenover de Braziliaanse pers. “Hij had een slaapkamer voor hem en Priscilla en een andere slaapkamer voor hem en Beatriz”, vertelde zij in geuren en kleuren over de relatie tussen Ronaldinho en haar dochter.

“Ze sliepen nooit samen in hetzelfde bed, de ene dag was voor Priscilla en de volgende voor Beatriz. Hij gaf hen allebei precies hetzelfde bedrag als zakgeld en precies dezelfde cadeaus. Hij heeft hen een keer allebei een Rolex-horloge gegeven.” Eind 2018 besloot Coelho echter eieren voor haar geld te kiezen: “Ze zei dat Ronaldinho steeds vaker alleen ging feesten, waarbij hij de hele nacht wegbleef en haar alleen thuis liet. Daarna vond ze berichten van Ronaldinho aan andere vrouwen op zijn telefoon. Beatriz was toen niet thuis, zij vierde kerst in Londen. Ze ging de confrontatie aan, maar hij wilde er niet over praten. Hij ging naar zijn auto en zij volgde hem, om te vertellen dat hij niet zomaar weg kon gaan zonder te praten. Ze sloot zich daarna drie dagen op in haar slaapkamer zonder te eten, in een poging om met hem te praten in afwachting van zijn terugkeer. Daarna besloot ze dat het zo niet verder kon, pakte ze haar koffers en reed ze naar huis.”

Gevangen in Paraguay

De beschuldigingen van bigamie draaiden uiteindelijk niet uit tot een veroordeling voor Ronaldinho, maar de voormalige sterspeler bevindt zich momenteel toch weer diep in de problemen. De Braziliaan werd onlangs samen met Assis gearresteerd in Paraguay op verdenking van het met een vals paspoort betreden van het land. Ronaldinho reisde af naar Paraguay om een boek te promoten en een campagne voor kansarme kinderen te ondersteunen. Nadat hij na zijn eerste arrestatie nog op vrije voeten werd gesteld, werd uiteindelijk toch besloten hem op te sluiten in de Agrupación Espacializada net buiten hoofdstad Asunción. Hier zit Ronaldinho vast in afwachting van een proces en justitie gaat ervan uit dat de oud-speler, waarschijnlijk buiten zijn medeweten om, betrokken is geraakt bij een operatie van een Paraguayaans bedrijf om geld wit te wassen. “Justitie houdt er geen rekening mee dat Ronaldinho niet wist dat hij een misdaad beging. Hij begreep niet dat hij valse documenten overhandigd heeft gekregen”, benadrukte advocaat Adolfo Marín niet lang na de aanhouding van zijn cliënt.

De gevangenis waar Ronaldinho momenteel vastzit

Ronaldinho probeert er inmiddels het beste van te maken in de gevangenis en hij krijgt onder meer pizza’s en vleeswaren aangereikt door fans buiten de muren van de gevangenis. Afgelopen weekend speelde hij tijdens een voetbalwedstrijd in het huis van bewaring een absolute hoofdrol door tijdens een met 11-2 gewonnen duel, op van een politieagent geleende voetbalschoenen, acht keer te scoren en drie assists te geven. Deze monsterzege leverde het team van Ronaldinho naar verluidt een speenvarken van zestien kilo op. Diezelfde dag kwam er echter ook slecht nieuws voor de Braziliaan na een politie-inval in het huis van zakenvrouw Dalia López. Zij zou degene geweest zijn die Ronaldinho en zijn broer van valse paspoorten heeft voorzien en bij de inval werden onder meer documenten en vier- tot zesduizend ballen met daarop dezelfde foto van Ronaldinho als op het paspoort te zien is in beslag genomen. “We hebben bewijs verzameld dat ons kan helpen bij de zaak”, verklaarde onderzoeksleider Marcelo Pecci na de inval aan ABC.

De situatie begint er door deze nieuwe ontwikkelingen steeds nijpender uit te zien voor Ronaldinho en een paar dagen geleden kwamen dan ook de eerste geruchten naar buiten dat zijn voormalige ploeggenoot Messi zich met de zaak wilde bemoeien. De Argentijn zou volgens berichtgeving uit Zuid-Amerika bezig zijn geweest met het samenstellen van een team advocaten en hij zou bovendien bereid zijn om te voldoen aan de borgsom van vier miljoen. Het Spaanse Sport ontkracht deze berichten echter na contact te hebben gehad met de entourage van Messi. “Messi baalt stevig van de situatie, maar op geen enkel moment heeft hij in financieel of juridisch opzicht actie ondernomen om de Braziliaanse oud-voetballer uit de gevangenis proberen te halen”, laat de sportkrant, die toevoegt dat Messi geïrriteerd zou zijn door de berichtgeving, weten. “Hij heeft geen advocaten op de zaak gezet en hij gaat geen vier miljoen euro betalen.” Een voorstel van Ronaldinho's advocaten om de oud-voetballer tegen betaling van een borgsom van 1,6 miljoen voorlopig onder huisarrest te plaatsen is volgens UOL Esporte maandag afgewezen door een Paraguayaanse rechter.