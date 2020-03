Bruno Fernandes onthult reden voor onvriendelijke gebaren richting Guardiola

Bruno Fernandes heeft voor het eerst een reactie gegeven op het akkefietje dat de middenvelder van Manchester United had met manager Josep Guardiola van Manchester City in de stadsderby (2-0 winst) van afgelopen zondag. De Portugees rechtvaardigt zijn handgebaren richting de oefenmeester van the Citizens, omdat laatstgenoemde geen respect voor hem zou hebben getoond.

In de 85ste minuut pakte Guardiola een bal op die over de zijlijn was gegaan, waarna Bruno Fernandes de manager vanaf een kleine meter afstand wenkte om de bal aan hem te geven. Guardiola negeerde de nummer tien van United opzichtig en gooide de bal naar Luke Shaw, die ongeveer tien meter verderop stond. Fernandes reageerde vervolgens geïrriteerd richting Guardiola, door eerst zijn vinger op de mond te leggen en daarna een calma calma-achtig gebaar te maken.

Bruno Fernandes really told Pep Guardiola to shut up and enjoy the match ?? pic.twitter.com/UREvwjPV2o — DAZN Canada (@DAZN_CA) March 10, 2020

Bruno Fernandes zegt dat hij het gebaar niet snel meer zal maken. "Ik heb het er met vrienden over gehad en sommige mensen vinden: Pep heeft alles gewonnen, wie is Bruno Fernandes om zo op hem te reageren? Maar ik vind dat dit om respect draait", zegt de aanvallende middenvelder tegenover Sky Sports. "Op dit moment, nu we niet meer op het veld staan, denk ik dat ik dit niet meer ga doen. Maar op dat moment maakten de woorden die hij uitsprak me boos, en op het veld ben ik een beetje nerveus, dat type speler ben ik nou eenmaal."

De winteraankoop van Manchester United, die in januari voor 55 miljoen euro overkwam van Sporting Portugal, benadrukt dat hij geen problemen heeft met Guardiola. "Ik heb respect voor Pep en voor wat hij heeft gewonnen, en voor wat hij heeft betekend voor de sport. Maar op dat moment respecteerde hij me niet en daarom verdiende hij ook mijn respect niet. Maar voor mij maakt het niet uit. Wat er ook op het veld gebeurt, voor mij is het nu verleden tijd", besluit Bruno Fernandes.