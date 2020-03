Koeman verrast: ‘Ik dacht eerst nog: wat hebben wij nou weer gedaan?’

De KNVB maakte woensdag de voorselectie van het Nederlands elftal bekend voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Spanje. Ronald Koeman besloot met Owen Wijndal, Teun Koopmeiners en Mohamed Ihattaren drie nieuwe namen in de selectie op te nemen. De twee spelers van AZ zagen de uitnodiging niet echt aankomen. "Ik ben ontzettend blij. Nu is het de bedoeling dat ik bij de definitieve selectie kom", reageert Wijndal via de kanalen van AZ.

"Ik kreeg het via de trainer (Arne Slot, red.) bij het ontbijt te horen. Hij nam mij, Myron Boadu en Calvin Stengs apart. Hij zei toen dat we alle drie bij de voorselectie zaten. Ik dacht eerst nog: wat hebben wij nou weer gedaan?", lacht de vleugelverdediger, die droomt van Oranje. "Vanaf dat je al heel klein bent, wil je daar spelen. Ik ga er niet vanuit, maar het zou wel heel mooi zijn om bij de definitieve selectie te zitten."

Ook Koopmeiners werd verrast door Slot én Koeman. "Ik had het niet zozeer verwacht. Ik had de bondscoach twee weken geleden wel gesproken. We hebben een goed gesprek gehad. Maar als ik heel eerlijk ben, dat ga je niet gelijk koppelen aan: ow, nu zit ik bij de voorselectie. Het was een positief gesprek, maar hij heeft me geen dingen beloofd", aldus de captain van de Alkmaarders.

Slot deelde het heuglijke nieuws met Koopmeiners in een kort gesprek. "Als aanvoerder zit ik vaker met hem. Dat kan over van alles gaan: over het programma, bij wijze van spreken. Maar deze zag ik niet aankomen", lacht Koopmeiners. "Ik stuurde gelijk een bericht naar mijn vriendin, ouders en opa. Ik stond niet te springen in het spelershome, maar de jongens kwamen er al snel genoeg achter dat het zo was."