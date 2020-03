Ploeggenoot zocht Ajax-debutant Jurriën Timber op: ‘Hij gaf me vertrouwen’

Jurriën Timber kon zaterdagavond tevreden terugkijken op zijn debuut voor Ajax. De centrumverdediger kreeg tegen sc Heerenveen (1-3 winst) de voorkeur boven Perr Schuurs en Edson Álvarez. "Ik hoorde het vanmiddag pas, al merkte ik het gisteren al een beetje aan seintjes van de trainer en seintjes van spelers", zo reageert Timber voor de camera van FOX Sports.

Timber hield zich goed staande tegen de snelle aanvallers van Heerenveen, maar moest zich in de slotfase laten vervangen door Álvarez vanwege een krampaanval. "Ik had al even geen wedstrijd gespeeld, ik zit al een tijdje op de bank bij Ajax 1", legt de achttienjarige debutant uit. "Het is natuurlijk even wennen, het is een grote stap voor mij. Het is ook een hoger niveau, dus het is logisch dat de kramp erin komt. Het is wel een stukje zwaarder dan Jong Ajax."

Een mooi moment voor Timber was toen Ajax-keeper André Onana vlak voor de aftrap van de wedstrijd naar hem toekwam. "Hij gaf me vertrouwen. Hij zei: 'doe gewoon je ding, zoals je altijd speelt'", zegt de talentvolle Nederlander, die al na twaalf minuten geel kreeg voor een overtreding op Alen Halilovic. "Een momentje in de omschakeling, ik was iets te laat. Ik had beter kunnen blijven lopen, maar het is een moment om van te leren. Ik wist wel dat ik moest oppassen, je wil natuurlijk geen rood pakken bij je debuut, maar nee, ik had niet in mijn achterhoofd: ik heb geel, ik moet oppassen."

Marco van Basten sprak na het interview met Timber lovende woorden in de FOX Sports-studio. "Het voordeel is: hij heeft natuurlijk wél snelheid", zo doelt de oud-spits op Daley Blind en Lisandro Martínez, die bepaald niet bekend staan om hun sprintsnelheid. "Dat is iets dat de achterhoede wel kon gebruiken. Hij is aan de bal ook comfortabel, dat is wel lekker. Hij is niet zo groot, dus waarschijnlijk was dat ook een reden (om hem op te stellen, red.). De spitsen bij Heerenveen waren namelijk ook snel en behendig, en niet groot. Dus dat kwam goed uit. Hij heeft het wat dat betreft goed gedaan."

Ook Kees Kwakman vindt dat Timber een goede prestatie heeft geleverd tegen Heerenveen. "Timber heeft het goed gedaan", zegt de oud-middenvelder van NAC Breda en FC Volendam. "Hij kreeg die snelle gele kaart, dan denk je toch even: die jongen gaat misschien een vervelend debuut krijgen, maar hij heeft het uitstekend gedaan."