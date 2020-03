Ten Hag wijst vervanger aan voor Poulsen na nieuws over coronavirus

Christian Poulsen, inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker en een fysiotherapeut zijn voorlopig niet van de partij bij Ajax, omdat zij recent in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Erik ten Hag geeft vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen te kennen dat er sprake is van een preventieve maatregel en dat er geen sprake is van een besmetting.

“Ze zijn preventief thuis, ze hebben dus niet de besmetting”, zegt Ten Hag. Winston Bogarde zal tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen als vervanger van Poulsen op de bank zitten. De oud-verdediger is normaal gesproken de assistent van Mitchell van der Gaag bij Jong Ajax. “De dokter is de expert. Hij had een goede uitleg: nadat ik met hem had gesproken, was ik gerustgesteld. En de spelers ook.”

Poulsen organiseerde afgelopen vrijdag een diner ter ere van zijn veertigste verjaardag, waar ook Schoenmaker en de fysiotherapeut van de partij waren. Donderdag is vastgesteld dat de daar eveneens aanwezige oud-voetballer Thomas Kahlenberg besmet is met het coronavirus. Ten Hag kan in Friesland nog geen beroep doen op Ryan Babel, Zakaria Labyad, Noussair Mazraoui, Joël Veltman en David Neres, al keerde eerstgenoemde al wel terug op het trainingsveld. “Ryan Babel staat weer op het veld, maar de wedstrijd van morgen is te kort dag voor hem.”