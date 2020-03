‘Ik denk totaal niet aan het EK, dit soort foutjes moeten er dan eerst uit’

Justin Bijlow plaatste zich donderdagavond met Feyenoord voor de finale van de TOTO KNVB Beker en ook in de Eredivisie verlopen de zaken voorspoedig voor de Rotterdammers. De kans is dan ook aanwezig dat de doelman in beeld komt voor het EK van aankomende zomer. Zelf is hij hier naar eigen zeggen echter niet mee bezig.