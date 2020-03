Unnerstall: ‘Ik wist precies hoe het zat bij PSV, dat had Van Bommel gezegd’

Lars Unnerstall kreeg in november tot zijn eigen verbazing een basisplaats in de uitwedstrijd van PSV tegen Willem II. Toenmalig trainer Mark van Bommel passeerde Jeroen Zoet na een aantal mindere optredens. Laatstgenoemde zag het duel in Tilburg in eerste instantie vanaf de bank, maar nam in de tweede helft plaats in de spelersbus. Het voorval deed destijds nogal wat stof opwaaien. Van Bommel gaf later ook toe dat hij de keeperskwestie beter had moeten aanpakken.

"Het was een bewogen week", blikt Unnerstall terug met Voetbal International. De Duitser was drie dagen voor het uitduel met Willem II nog tribuneklant bij het Europa League-duel met LASK Linz. In die ontmoeting fungeerde Robbin Ruiter nog als tweede doelman. "Maar voor mij was het eigenlijk niet heel spannend. Naar mij toe was altijd heel duidelijk gecommuniceerd dat ik de tweede man was, zodra ik fysiek en qua niveau helemaal de oude was geworden."

"De periode voor Willem II was ik dat nog niet, maar ik wist precies hoe het zat", vervolgt Unnerstall zijn relaas. "Van Bommel had namelijk gezegd: ‘Als jij honderd procent bent, ben jij achter Zoet de eerste optie’. De boomlange sluitpost moest naar eigen zeggen flink wennen aan zijn nieuwe status bij PSV. "Ik was eerste doelman bij PSV, precies wat ik wilde en waar ik hard voor gewerkt had, maar om eerlijk te zijn kon ik er niet echt van genieten. Het was chaotisch op de club, de sfeer was niet goed, het vertrouwen in het team was laag."

Unnerstall is inmiddels een vertrouwd gezicht in het elftal van PSV, dat na de winterstop veel betere resultaten kan overleggen. Voor hem is een jongensdroom uitgekomen. "Bij Schalke 04 heb ik gedurende twee seizoenen behoorlijk wat wedstrijden gespeeld, maar ik ben er nooit helemaal doorheen gekomen. Er is in die periode nooit een moment geweest waarop ik kon zeggen: nu ben ik eerste keeper van deze club. Nu kan ik wel zeggen dat ik eerste doelman van PSV ben, dat is heel mooi", zo besluit Unnerstall.