Daley Blind maakt tongen los na eerste helft tegen FC Utrecht

Daley Blind wordt op sociale media bekritiseerd door menig supporter van Ajax. De verdediger, die woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht op het middenveld staat opgesteld, zag er ongelukkig uit bij het enige doelpunt van de eerste helft. Analist Kenneth Perez vraagt zich echter af of de kritiek op Blind terecht is.

Als enige speler van Ajax koos Blind ervoor om voorafgaand aan de 1-0, in minuut 33 van de halvefinalewedstrijd, niet naar voren te stappen. Daardoor stond Sander van de Streek niet buitenspel toen hij binnenkopte uit een vrije trap van Simon Gustafson. "Het gaat erom wat je hebt afgesproken", maakt Perez in de pauze duidelijk bij FOX Sports. "Als je hebt afgesproken om te stappen, dan is hij de schuldige. Maar als je dat niet hebt afgesproken, en hebt afgesproken dat je moet meelopen met je man, dan zijn Donny van de Beek en Nicolás Tagliafico schuldig. We weten natuurlijk niet wat er is afgesproken."

Kees Kwakman stelt dat een speler die 'zo hoog staat' als Blind, het lef moet hebben om daar te blijven staan. Hij deed echter het tegenovergestelde, door naar achteren te gaan. "Je ziet dat Blind toch reageert op een speler van Utrecht", aldus Kwakman. "Blind heft het buitenspel op. De afstemming is niet goed en dat was ook te zien in de wedstrijd tegen Getafe." Volgens Kwakman is Blind echter niet de enige schuldige: hij zag André Onana niet overtuigend genoeg uitkomen. "Ik denk dat Onana te langzaam kwam. Hij kwam wel een beetje, maar stond toen in niemandsland."

De statistieken die Blind na 45 minuten kan overleggen, bieden meer reden tot positiviteit. Blind had volgens de statistieken van Opta van alle Ajax-spelers veruit de meeste balcontacten in de eerste helft: 88. Hij verstuurde in de eerste 45 minuten 77 passes, waarvan 64 succesvolle, hetgeen neerkomt op een passnauwkeurigheid van 85,7 procent. Van de Ajacieden noteerden alleen Quincy Promes (90 procent), André Onana (89,5 procent) en Sergiño Dest (88,9 procent) in de eerste helft een hogere passnauwkeurigheid. Blind leed wel elf keer balverlies; dat gebeurde alleen Nicolás Tagliafico (twaalf keer) en Hakim Ziyech (veertien keer) vaker voor rust.

In de afgelopen wedstrijden van Ajax kende Blind al enkele ongelukkige momenten. Zondag, tijdens de 0-2 nederlaag tegen AZ, leidde hij met een foute pass de eerste tegentreffer in. Onder druk van Jordy Clasie leverde hij een riskante pass door het midden, die was bedoeld voor Donny van de Beek maar werd onderschept door Fredrik Midtsjö. Die stelde Myron Boadu in staat om de score te openen. In het competitieduel met Heracles Almelo (1-0 nederlaag) van zondag 23 februari liet Blind zich kinderlijk eenvoudig wegzetten door Cyriel Dessers, die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.