‘Dat gaat bij Ajax dan vooral non-verbaal, je wordt anders gedag gezegd’

Ajax werd donderdag door Getafe uit de Europa League gewipt en ook in de Eredivisie gaat het met nederlagen tegen Heracles Almelo en FC Groningen in de afgelopen maand niet bepaald crescendo. Toch wordt er in de aanloop naar de kraker tegen nummer twee AZ van zondagavond niet over een ‘crisis’ gesproken in Amsterdam, zo merkt Jan van Halst. De voormalige middenvelder maakte zelf een jaar of twintig geleden een diepe crisis door bij de club.

“Ik weet uit eigen ervaring dat er een crisissfeer heerst bij Ajax als er een paar keer in korte tijd verloren wordt. Dat gaat dan vooral ook non-verbaal. Je wordt anders gedag gezegd door de receptioniste en in de waskamer worden even geen grapjes gemaakt”, blikt Van Halst terug in gesprek met de NOS. De analyticus denkt dat de huidige tegenvallende resultaten veel te maken hebben met het grote aantal blessures.

“Maar ik vind het te makkelijk om dan naar de medische of technische staf te kijken. Spelers zijn zelf ook verantwoordelijk voor de verzorging van hun lichaam. En soms is het ook gewoon pech”, is hij stellig. Van Halst stipt echter ook aan dat trainer Erik ten Hag vanwege alle personele problemen wellicht beter anders had kunnen gaan spelen: “Eerder de lange bal spelen bijvoorbeeld. Dan kijk ik dus naar de trainer, maar ook naar de ervaren spelers.”

Van Halst vindt dat juist de ervaren spelers als Donny van de Beek, Daley Blind en, vooral, Dusan Tadic de ploeg bij de hand moeten gaan nemen: “Als je even wat minder in vorm bent, moet je simpeler en functioneler gaan voetballen, maar Tadic blijft maar volharden in zijn spel. Ik denk dat alle spelers van Ajax daar last van hebben. Ze blijven maar van zichzelf verwachten dat ze hun niveau van vorig jaar halen, maar dat kan niet altijd. Pas als ze zich daarbij neerleggen en dus andere, simpelere keuzes maken in het veld, zie ik het goed komen.”