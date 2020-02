Ajax liet vader van Myron Boadu overkomen uit Ghana voor proefperiode

Myron Boadu werkte in het verleden een proeftraining af bij Ajax, maar werd niet goed genoeg bevonden voor een plek in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Ook zijn vader kwam in het verleden op proef bij de koploper van de Eredivisie. Volgens De Telegraaf scoutte Ajax Samuel Koomson in de jaren negentig en liet hem zelfs overkomen vanuit Ghana.

Ajax was in de jaren negentig druk bezig om een voetbalacademie op te zetten in Ghana. Koomson, de vader van de AZ-spits, speelde destijds op het hoogste jeugdniveau in het West-Afrikaanse land. De Amsterdammers kregen hem in het vizier en boden hem een stageperioe aan.

Het toenmalige talent verbleef een week in Amsterdam, maar werd te licht bevonden. Zonder contract op zak werd Koomson teruggestuurd naar Ghana. De vader van Boadu besloot zijn accountancy-opleiding af te ronden, om een paar jaar later alsnog terug te keren naar Amsterdam.

Boadu werd op twaalfjarige leeftijd afgetest door Ajax. Als talent van SC Buitenveldert werd hij vervolgens wel opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Toen hij vijftien jaar oud was, werd hij benaderd door Ajax. Boadu wees een aanbieding van de club uit Amsterdam af en ging voor zijn doorbraak in Alkmaar. Daar slaagde hij in, want vandaag de dag is hij eerste spits van AZ en maakte hij al zijn debuut in Oranje.