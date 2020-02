Geruchten over Onana zorgen voor irritatie: ‘Behoorlijk wat onzin gelezen’

De afgelopen tijd werd er in de Engelse pers veelvuldig gespeculeerd over de positie van Kepa Arrizabalaga. Chelsea-manager Frank Lampard zou reeds voldoende gezien hebben van de Spaanse doelman, waardoor onder meer André Onana en Jan Oblak gelinkt werden aan een overstap naar Stamford Bridge. Lampard zegt vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Bournemouth dat hij zich heeft gestoord aan de berichtgeving rond Kepa.

“Ik heb behoorlijk wat onzin gelezen deze week, mensen die waarschijnlijk spelers willen raden. Iedere keer dat een speler van Chelsea het shirt aantrekt, heeft hij zijn lot zelf in handen. Misschien kunnen we als collectief niet altijd invloed uitoefenen op het resultaat, maar als individu kan je dat wel controleren”, zo wordt Lampard geciteerd door Sky Sports. De oefenmeester benadrukt dat zijn relatie met Kepa prima is. “Ik heb twintig spelers die ik tevreden moet houden en dat lukt niet altijd voor iedereen. Het enige dat ik verwacht, is professionaliteit op de training. Dat brengt Kepa.”

“Iedere positie is hetzelfde: als je niet goed traint, krijg je geen plek in het elftal. Als je speelt, probeer je een niveau te halen waarmee je een plek in het elftal kunt houden. Dit is de standaard die we moeten hanteren bij deze club”, gaat de manager van Chelsea verder. “Kepa traint goed, maar Willy Caballero doet het ook goed op de training. Hij heeft tegen Bayern München enkele goede reddingen verricht.”

Lampard verving Kepa begin februari voor Caballero, die de laatste vijf wedstrijden onder de lat stond. “Er is sprake van concurrentie en ik neem de beslissing. Daarom kijk ik heel streng naar de manier van trainen, hoe je iedere dag op de club komt. Dat is heel erg belangrijk voor hoe je bent als Chelsea-speler”, besluit Lampard. Chelsea, dat afgelopen week met 0-3 onderuit ging tegen Bayern München in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, neemt het zaterdagmiddag buitenshuis op tegen Bournemouth, momenteel de nummer zestien van de Premier League.