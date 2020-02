Ryan Babel wil wat corrigeren van berichtgeving over ‘provocaties’

Ajax werd donderdag ondanks een 2-1 overwinning uitgeschakeld in de Europa League door Getafe. Hoewel de Amsterdammers beter speelden dan een week geleden in Spanje, was het spel nog altijd niet goed, ziet Ryan Babel. De aanvaller erkent in gesprek met De Telegraaf dat zijn eigen prestaties tegenvallen. "Maar ik heb dit soort fases vaker meegemaakt in mijn carrière."

"Vooraf wisten we dat het tweede doelpunt van vorige week de start van gisteren net even wat moeilijker maakte. Op een gegeven moment heb je het team vooraf toch opgepept en dan krijg je zo'n vroege goal tegen... Dat was wel een mentale tik. Als je zelf het eerste doelpunt had gemaakt, wordt zo'n wedstrijd toch heel anders", aldus de routinier, die zag dat de tegenstanders ook in de return vaak op de grond lagen.

Ten Hag: 'Bijna onmogelijk om rustig te blijven tegen dit soort ploegen'

Babel ging vorige week nog viral door de over de grond rollende tegenstander Allan Nyom te imiteren. "Gisteren hield ik me afzijdig, hoewel ik echt wel weer frustraties voelde", geeft Babel toe. "Vorige week probeerde ik de scheidsrechter nadrukkelijk onder druk te zetten door bij ieder opstootje betrokken te zijn. Misschien hadden we dat meer gezamenlijk moeten doen."

"Ik wil trouwens wel wat corrigeren. Er werd veel geschreven dat we ons lieten provoceren door Getafe, maar dat was niet zozeer de issue", vervolgt de Oranje-international. "We waren meer geïrriteerd over de scheidsrechter. We wisten dat de tegenstander op deze manier zou spelen, dat hadden we geanalyseerd. Maar de scheidsrechter liet zich toch steeds foppen", aldus Babel, die donderdag scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos prima vond fluiten.

De huurling van Galatasaray zegt dat mensen inderdaad meer van hem mogen verwachten. "Maar ook ik kan veel meer laten zien als een team beter draait. Ik heb niet de kwaliteiten om een heel slecht draaiend team in mijn eentje te betoveren", aldus Babel, die aangeeft dat de voetbalwereld ook opportunistisch te werk kan gaan. "Als ik gister had gescoord, was ik weer de beste van de wereld, om een extreem voorbeeld te noemen. We weten dat we als spelersgroep ons hoofd koel moeten houden en stap voor stap weer ons niveau moeten bereiken", besluit de aanvaller.