Wenger zet grote vraagtekens bij twee keuzes in opstelling van Zidane

Arsène Wenger verbaast zich over het basiselftal dat Real Madrid-trainer Zinédine Zidane opstelt in de Champions League-kraker tegen Manchester City. Volgens de voormalig Arsenal-manager gaan de Spanjaarden vooral de snelheid van Gareth Bale missen in de tegenaanval. Ook de reserverol van Toni Kroos wekt verbazing bij Wenger.

Wenger verwacht dat Real het in eigen huis vooral van de counter zal moeten hebben. "De manier waarop Manchester City speelt is om 'hoog te staan' en om Real Madrid diep op eigen helft vast te zetten", zegt de Fransman als analist van beIN Sports. "Als City de bal verliest, willen ze hem snel terugwinnen. Als City de bal niet snel terugheeft, maakt Rodri een overtreding, zodat de rest van het team achteruit kan lopen. Maar als Real Madrid onder die vroege pressing van City uit kan spelen, gaan ze heel erg gevaarlijk worden."

Zidane kiest tegen City voor Vinícius Júnior en Karim Benzema als pure aanvallers, terwijl Isco waarschijnlijk als valse rechtsbuiten geposteerd staat. "Ik denk dat een jongen als Bale, die grote afstanden kan overbruggen, op de counter heel bruikbaar zou zijn geweest", stelt Wenger. "Het is ook een verrassing dat Kroos niet speelt, omdat hij een geweldige lange pass heeft. Real Madrid heeft niet veel snelheid in de ploeg, maar het wordt interessant om te zien hoe ze onder de eerste druk van Manchester City uit kunnen komen. Daar zal de wedstrijd op worden bepaald."

Wenger is onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van City, maar weet dat de ploeg van manager Josep Guardiola defensief kwetsbaar is. "City geeft dit seizoen in de Champions League het minste balbezit aan de tegenstander in hun eigen zestienmetergebied, maar áls dat gebeurt, zijn het grote kansen, omdat ze geen geweldige verdedigers hebben. Zodra je onder de hoge druk van City uitkomt, en je komt diep op City's helft met de bal, krijg je enorme kansen."

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Modric, Isco; Benzema, Vinícius Júnior

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Mahrez