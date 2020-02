Held van bekersensatie NAC op radar Eredivisie-clubs: ‘Het gaat heel snel’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht Jan Paul van Hecke, die zich bij bekersensatie NAC Breda in de kijker heeft gespeeld bij diverse Eredivisie-clubs.

Door Thijs Verhaar

“JP’tje? Dat wordt een grote hoor! Dat is nou een echte NAC-speler”, verklaren drie hartstochtelijke fans trots op het trainingscomplex in Zundert. Met zijn doorzettingsvermogen heeft de jonge verdediger zich in korte tijd bijzonder populair gemaakt bij de harde kern van de club. Van Hecke gooit ieder duel weer negentig minuten lang de beuk erin en maakte afgelopen weekend tegen Almere City zelfs de winnende goal vanaf de penaltystip, terwijl hij veelscorer Thomas Verheydt ook keurig in bedwang hield. “Bij de beloftes nam ik ook alle penalty’s en dat gaat me goed af. Ik heb eigenlijk totaal geen last van druk als ik op het veld sta en nu ook niet. Het was al een tijdje afgesproken dat ik hem zou nemen als we een strafschop zouden krijgen en ik voelde aan alles dat ‘ie raak zou gaan”, aldus een glunderende Van Hecke, die na afloop van het met 1-0 gewonnen duel het feestje uitbundig met de supporters vierde langs de zijlijn. “Voor elke thuiswedstrijd komen er groepen uit mijn woonplaats Arnemuiden naar Breda toe, maar dat vind ik alleen maar mooi. Het is een voetbalgek dorp en ik ben blij dat ze trots op me zijn. Andersom vind ik het ook super dat zij helemaal voor mij die reis maken. Ik moet steeds meer kaartjes regelen, dus ik ben op de goede weg”, zegt de voorstopper met een grijns op zijn gezicht als diverse teamgenoten opmerkingen maken over de snel toenemende media-aandacht rondom zijn persoon.

Van Hecke stuurt Joshua Smits van Almere City de verkeerde kant op en tekent daarmee voor zijn tweede treffer in de hoofdmacht van NAC.

Van Hecke beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak en miste in 2020 nog geen minuut in de Keuken Kampioen Divisie en TOTO KNVB Beker. Twee jaar seizoenen zag de wereld er echter heel anders uit voor het neefje van WK-finalist Jan Poortvliet. Toen bikkelde hij als zeventienjarige leider van de defensie van vv Goes tot NAC zijn potentie op waarde schatte en hem een meerjarig contract voorschotelde. “Dat was ook heel mooi met mijn broer Klaas als back naast me. Als jonkie kreeg ik daar al de kans om echte mannenduels uit te vechten, dus daar heb ik zeker profijt van gehad. Ik zie het dan ook helemaal niet als nadeel dat ik geen jeugdopleiding van een profclub heb doorlopen”, stelt de nu negentienjarige verdediger. “Door mijn tijd in de hoofdklasse heb ik al veel meer fysieke kracht dan mijn leeftijdsgenoten en bij NAC heb ik sinds de zomer van 2018 ook het voetballende gedeelte extra aandacht kunnen geven.” Van Hecke speelde meteen alles bij de Onder-19 en mocht in de weekenden geregeld plaatsnemen op de bank bij het eerste, dat het verblijf in de Eredivisie na een moeizaam seizoen tot een einde zag komen. “Nu is het onze doelstelling om zo snel mogelijk terug te keren op het hoogste niveau, waar ik mijzelf zo snel mogelijk wil testen. Het liefste met NAC natuurlijk, maar dan moeten we wel promoveren.”

De ploeg uit Breda pakte de eerste periodetitel en is dus al verzekerd van de nacompetitie, maar het eigenlijke doel is directe promotie. Inmiddels is de achterstand op nummer twee De Graafschap na een matige reeks echter flink opgelopen. NAC begon het seizoen goed onder Ruud Brood, maar hij werd de laan uitgestuurd toen er in de tweede periode zand in de motor kwam. Willem Weijs volgde hem op interim-basis op en inmiddels is de weg naar boven weer ingezet onder Peter Hyballa, die dus al de derde keuzeheer van dit seizoen is. Voor diverse spelers betekende dat een schommeling tussen bank en basis, maar Van Hecke bleef de eerste keuze op zijn positie. “Willem kende ik al vanuit mijn tijd bij de jeugd, dus dat was prettig. Onder hem heb ik alles gespeeld. Het was heel fijn om zoveel vertrouwen te krijgen en ook meneer Hyballa maakt een goede eerste indruk op mij”, somt de verdediger op. “Ik moet gewoon door blijven zetten en durven opbouwen. Tegen Excelsior dreef ik dat iets te ver door met bijna twintig dribbels, maar ik doe per wedstrijd meer ervaring op en kijk al mijn duels terug om de verbeterpunten te belichten”, verklaart de jongeling. “De concurrenten voor mijn positie zijn op de weg terug, maar ik denk dat ik gewoon mag blijven staan als ik goed speel.”

Steven Bergwijn kreeg in zijn laatste duel als PSV'er tegen NAC Breda (2-0 nederlaag) te maken met Van Hecke.

Van Hecke kan in ieder geval aanvoeren dat het bekersprookje voor een deel aan hem te danken is. In duel met PSV hield hij Oranje-aanvaller Steven Bergwijn van scoren af en in de kwartfinale kon Myron Boadu van AZ hem eveneens niet verschalken. “Het gaat inderdaad erg lekker in de beker, met mooie duels tegen zulke grote clubs. Dat is elke ronde weer genieten. Met het hele team vechten we er keihard voor en ik ben blij dat ik mijn steentje bij kan dragen.”

Van Hecke valt vooral op met zijn enorme werklust, maar weet daar ook een degelijke techniek aan te koppelen. Hij heeft een prima inspeelpass en is in beide strafschopgebieden van waarde met zijn lengte, terwijl hij bijna alle klutssituaties in zijn voordeel beslist dankzij zijn goede positionering en wilskracht. Zo maakte hij ook zijn eerste profgoal tegen Excelsior en dat vormde de opmaat voor een reeks persoonlijke hoogtepunten die nog altijd gaande is voor de verdediger. Op donderdag 5 maart wacht de halve eindstrijd van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord. “Ja, weer een topclub. Ik hoop dat we in De Kuip kunnen winnen en goed spel laten zien, maar het zal heel lastig worden. In ieder geval zijn wij weer de underdog en die rol ligt ons goed”, weet Van Hecke. “Wij hebben al van PSV en AZ gewonnen, dus dan kan Feyenoord zomaar de volgende worden. Ze zijn gewaarschuwd. Mochten we erin slagen om hen echt te verslaan, maakt het me niet veel uit of we daarna tegen Ajax of FC Utrecht moeten. Eerst maar eens focussen op de competitie en op Feyenoord.”

Met een goed optreden in De Kuip kan Van Hecke zichzelf in ieder geval een uitstekende dienst bewijzen, want hij weet zich inmiddels gevolgd door diverse Eredivisionisten als AZ, Heracles Almelo, FC Groningen en FC Groningen, wist BN/DeStem woensdag te onthullen. In gesprek met Voetbalzone bevestigt Van Hecke die interesse. “Ik hoorde inderdaad dat er wat mensen voor mij op de tribune zaten”, verwijst hij naar FC Utrecht-trainer John van der Brom en meerdere scouts van andere clubs. “Het is natuurlijk een heel mooi compliment en wie weet wat het aan het einde van het seizoen oplevert, maar voor nu richt ik mij gewoon op NAC. Ik ga er alles aan doen om de beker proberen te winnen en promotie af te dwingen.” De ploeg van Hyballa heeft nog elf duels om het gat van tien punten met De Graafschap te dichten en Van Hecke gaat vol voor die kans. “En anders hebben we de nacompetitie nog. Ze zeggen altijd dat de fitste ploeg dan doorgaat en ik voel me fantastisch. Ik vind het heerlijk om voluit te trainen en veel wedstrijden te spelen. Alleen daarom is het een droom om ooit in de Premier League terecht te komen. John Terry is een idool van mij.”

Of het ooit zover komt is nog maar de vraag, maar het is duidelijk dat Van Hecke in sneltreinvaart bezig is om zijn naam te vestigen. Voor hem zit sporten op hoog niveau sowieso in de genen, want zijn oom Jan Poortvliet won met PSV drie keer de landstitel, tweemaal de beker en de UEFA Cup. Ook speelde hij de WK-finale van 1978, terwijl hij tegenwoordig trainer is RKSV Nuenen. “Mijn broers voetballen daarnaast allemaal en mijn ouders zijn ook voetbalgek. Het is dus niet echt een verrassing dat ik in de voetballerij terecht ben gekomen”, besluit Van Hecke, die bij NAC nog een contract heeft voor twee seizoenen. Daarin is geen afkoopsom of ontsnappingsclausule opgenomen, dus de Brabantse ploeg lijkt goed beloond te worden voor het vertrouwen in een destijds zeventienjarige verdediger die misschien wel heel ver gaat komen dankzij zijn ‘nooit opgeven, altijd doorgaan’-mentaliteit. Een ‘echte NAC-speler’ dus, maar de vraag is voor hoelang nog. “Het gaat inderdaad heel snel met mij. Twee jaar geleden speelde ik nog bij de amateurs en nu mag ik het opnemen tegen spelers uit het Nederlands elftal. Ik geniet er volop van, maar wil ook niet te snel te veel verwachten. Ik heb nog veel meer ervaring nodig om echt in de top mee te kunnen en dat gaat nu perfect bij NAC. Ik ben heel gelukkig als we dit seizoen met bekerwinst of promotie afsluiten.”

Naam: Jan Paul van Hecke

Geboortedatum: 8 juni 2000

Club: NAC Breda

Positie: centrale verdediger

Sterke punten: duelkracht, koppen, inspeelpass

