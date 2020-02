Ajax stapt naar FIFA vanwege blokkade Santos én Braziliaanse voetbalbond

Ajax heeft de hulp van de FIFA ingeschakeld om de transfer van Giovanni Manson Ribeiro alsnog af te kunnen ronden, zo meldt de Eredivisionist op zijn officiële website. De Amsterdammers willen de achttienjarige aanvallende middenvelder transfervrij oppikken, maar zowel Santos als de Braziliaanse voetbalbond CBF gaat daar pal voor liggen.

Giovanni en Ajax zijn al enige tijd akkoord over een overgang, maar de Braziliaanse voetbalbond weigert het benodigde internationaal transfercertificaat af te geven, zo schrijft de club. De hoofdstedelingen zijn van mening dat er volledig volgens de geldende regels is gehandeld inzake Giovanni en vinden de opstelling van Santos en de CBF incorrect. Ajax wendt zich dan ook tot de wereldvoetbalbond FIFA om de overname van Giovanni alsnog mogelijk te maken.

"Ajax vertrouwt erop dat de zaak langs deze weg kan worden afgehandeld en Giovanni spoedig speelgerechtigd wordt verklaard", zo klinkt het vanuit de Nederlandse hoofdstad. De club ziet de Braziliaan in eerste instantie als versterking voor Jong Ajax, maar moet vooralsnog dus wachten op een besluit van de FIFA. Het contract van Giovanni bij Santos verliep in januari, maar de Braziliaanse club weigert de offensieve middenvelder te laten gaan.

Vorige week woensdag bevestigde Giovanni's zaakwaarnemer Giuliano Bertolucci nog dat de deal bijna in kannen en kruiken is. Een dag later liet de belangenbehartiger op sociale media weten dat de veelvoudig jeugdinternational al in Nederland traint. Omdat zijn overstap van Santos naar de Eredivisie-koploper vooralsnog niet is afgerond, traint hij individueel en niet op het trainingscomplex van Ajax.