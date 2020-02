Barcelona krijgt slecht nieuws in aanloop naar duels met Napoli en Real Madrid

Quique Setién kan de komende drie tot vier weken geen beroep doen op Sergi Roberto, zo communiceert Barcelona via de officiële kanalen. De 28-jarige vleugelverdediger annex middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen. Het betekent dat Roberto de wedstrijden tegen Napoli (komende dinsdag) en Real Madrid (volgende week zondag) in ieder geval aan zich voorbij moet laten gaan.

Barcelona-trainer Setién zal ook tegen Real Sociedad (7 maart) normaal gesproken geen beroep kunnen doen op Roberto. Het valt te bezien of hij wel tijdig hersteld is voor de duels met RCD Mallorca (14 maart) en Napoli (return van de achtste finales van de Champions League, 18 maart). Roberto zat zaterdag tijdens de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eibar nog negentig minuten op de reservebank bij Barcelona.

Roberto speelde dit seizoen tot dusver 29 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 2 assists. De Catalanen melden dat verder dat Luis Suárez, Ousmane Dembélé en Jordi Alba ook wegens een blessure geen deel uitmaken van de selectie voor het uitduel met Napoli. Martin Braithwaite, die werd overgenomen van Leganés en tegen Eibar debuteerde voor Barcelona, is tevens niet van de partij in Napels, omdat hij niet is ingeschreven voor de Champions League.