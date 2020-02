Quique Setién doet tegen laagvlieger geen beroep op Frenkie de Jong

Frenkie de Jong staat zaterdagmiddag niet in de basis tijdens het duel tussen Barcelona en Eibar. De Oranje-international krijgt, net als Sergi Roberto en Ansu Fati, rust van trainer Quique Setién. De oefenmeester kiest voor een middenveld bestaande uit Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur en Arturo Vidal.

De Jong krijgt op de bank gezelschap van nieuwkomer Martin Braithwaite. De aanvaller werd eerder deze week overgenomen van Leganés, maar zal dus nog even geduld moeten tonen voordat hij zijn debuut kan maken. De aanval tegen de huidige nummer zestien van LaLiga wordt gevormd door Lionel Messi en Antoine Griezmann.

Barcelona neemt bij winst op Eibar voor in ieder geval een paar uur de koppositie over van Real Madrid. De Koninklijke heeft momenteel een voorsprong van een punt op de achtervolger uit Catalonië en neemt het zelf zaterdagavond op tegen Levante. De eerstvolgende wedstrijd voor Barcelona staat dinsdag alweer op het programma, als Napoli de tegenstander is in de Champions League.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, Rakitic, Arthur, Vidal; Messi, Griezmann.