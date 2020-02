‘Ik weet dat Cristiano Ronaldo positief was toen Man United naar mij vroeg’

Bruno Fernandes stapte tijdens de winterse transferperiode over van Sporting Portugal naar Manchester United en de middenvelder treedt daarmee in de voetsporen van landgenoot Cristiano Ronaldo. De huidige sterspeler van Juventus maakte in 2003 dezelfde transfer en beleefde zijn grote doorbraak op Old Trafford. Voor Fernandes komt er met zijn overgang eveneens een droom uit.

“Ik ben fan van Cristiano Ronaldo, hij is een speler die ik altijd heb gevolgd”, vertelt hij in gesprek met Sky Sports over zijn collega-international. “Toen Cristiano doorbrak in Manchester, bleef hij hier tijdens een flink deel van zijn vroege carrière en beleefde hij grote successen. Daarom is het altijd een droom van mij geweest om voor Manchester United te spelen en ik ben blij dat deze droom nu in vervulling is gegaan.”

Fernandes dankt Ronaldo voor de kleine rol die hij in zijn overgang heeft gespeeld: “Ik heb niet met Ronaldo gesproken voor ik hiernaartoe kwam. Ik weet dat sommige mensen Cristiano hebben gevraagd wat hij van me vond en hoe ik was als speler en als persoon. Ik weet dat hij positieve dingen over mij heeft gezegd en een goede referentie gaf, daarom heb ik hem later een berichtje gestuurd om hem te bedanken voor zijn mooie woorden.”

Manchester United heeft momenteel al bijna veertig punten minder dan koploper Liverpool en kan de landstitel daarom vergeten. The Red Devils zijn nog wel actief in de Europa League en Fernandes hoopt het seizoen af te kunnen sluiten met een prijs: “Ik denk dat iedere speler die naar Manchester United komt alles wil winnen. Ik wil elke competitie winnen waaraan Manchester United deelneemt.” Manchester United speelt zijn eerstvolgende wedstrijd op zondag, als Watford de tegenstander is.