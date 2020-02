Derksen verklapt vanuit ‘betrouwbare bron’ nieuwe werkgever van Stam

Er kwam de afgelopen week een einde aan het dienstverband van Ron Jans bij FC Cincinatti. De trainer vertrok dinsdag bij de Amerikaanse club, na de commotie die ontstond over het vermeende gebruik van het 'n-woord' door Jans in de kleedkamer. Johan Derksen weet vrijdagavond in het programma Veronica Inside te melden dat Jaap Stam de opvolger van Jans lijkt te gaan worden bij FC Cincinatti.

“Ik heb uit doorgaans betrouwbare bron vernomen dat Gerard Nijkamp bezig is om Jaap Stam als opvolger van Ron Jans binnen te halen. Het is eigenlijk best logisch, want Jaap heeft bij Zwolle met Nijkamp samengewerkt”, vertelt Derksen. Stam zit zonder club, nadat hij eerder dit seizoen vertrok bij Feyenoord. De 47-jarige oefenmeester had nog geen vier maanden aan het roer gestaan bij de Rotterdammers en nam ontslag na de 4-0 nederlaag tegen Ajax.

Voor Stam in de zomer aan de slag ging bij Feyenoord, werkte hij bij PEC Zwolle samen met Nijkamp. De huidige directeur van FC Cincinatti werkte tot afgelopen zomer in Zwolle, tot hij koos voor een dienstverband in de Verenigde Staten. Na Jans lijkt Nijkamp nu dus met Stam opnieuw een oude bekende naar Cincinatti te halen. De oud-verdediger werkte tijdens zijn trainerscarrière eerder voor Reading en Jong Ajax.