Ancelotti prijst zich gelukkig met Brands: ‘We zien elkaar elke dag'

Carlo Ancelotti heeft zich op de clubwebsite van Everton lovend uitgelaten over Marcel Brands. De director of football van de club uit de Premier League werkt dagelijks samen met de manager en dat bevalt de Italiaan uitstekend. Brands is sinds 2018 werkzaam in Liverpool, nadat hij eerder succesvol was bij RKC Waalwijk, AZ en PSV.

De 57=jarige Brands verliet PSV voor Everton en is sinds juni 2018 belangrijk geweest voor de club. Hij slaagde erin om spelers aan te trekken als Richarlison, André Gomes, Yerry Mina, Lucas Digne en Moise Kean. “Mijn eerste indruk van Marcel was goed. Hij heeft veel verstand van voetbal en van spelers, het is fijn om met hem samen te werken. We zien elkaar iedere dag”, aldus Ancelotti. “We zijn iedere dag samen om te werken en om te proberen ons team beter te maken. Het is belangrijk voor een club om een goede technisch directeur in huis te hebben.”

Brands maakte een jaar geleden promotie bij Everton. Hij kreeg een plek in het bestuur, waardoor hij niet alleen verantwoordelijk is voor het selectiebeleid, maar ook inspraak heeft in de algehele voetbalstrategie. Hij had een belangrijk aandeel in het aantrekken van Ancelotti. Sinds de komst van de ervaren trainer heeft Everton de weg naar boven ingeslagen en is het terug te vinden op de negende plaats op de ranglijst.

“Iedereen gebruikt zijn eigen karakter om een band op te bouwen met anderen”, vervolgt Ancelotti. “Marcel wil alles weten van de spelers. Dat is goed, want iedereen kan de technische kwaliteiten van een speler zien, maar het is moeilijk om het karakter van de speler te leren kennen. Dit is een van de belangrijkste onderdelen bij het aantrekken van een speler. Marcel beschikt over deze kwaliteit en dat is belangrijk voor de club.”