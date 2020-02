Bosz zag Ajax wankelen: ‘We gaan er verdomme niet op deze manier uit!’

Peter Bosz reikte in zijn enige seizoen bij Ajax, de jaargang 2016/17, tot de finale van de Europa League. In de eindstrijd in Stockholm werd echter met 0-2 verloren van Manchester United. Bosz, thans trainer van Bayer Leverkusen, geeft toe dat hij vorig seizoen pas voor het eerst beelden heeft teruggezien van de Europese triomftocht van Ajax van drie jaar geleden.

Bosz heeft vooral warme herinneringen aan de sfeer in de Johan Cruijff ArenA op Europese avonden van Ajax. "Waanzinnig wat ik meemaakte met het publiek in Amsterdam", blikt de Nederlander in Duitse dienst terug met VTBL. "Dat was helemaal te gek. In de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 en met name tegen Olympique Lyon... Dat was bizar. De sfeer die in het stadion hing; dat is de reden waarom je als kleine jongen voetbal wilt gaan spelen."

Vooral het treffen met Schalke 04 in de kwartfinale zal Bosz nooit meer vergeten. Ajax won thuis met 2-0, maar stond in het uitduel halverwege de verlenging met 3-0 achter. Uitschakeling dreigde dus voor de Amsterdamse club. "Ik weet nog dat ik die gasten bij elkaar heb gehaald", vervolgt Bosz. "Om nog één keer, echt overtuigend te zeggen van: 'hé, één goal jongens! We hebben zo'n campagne achter de rug met elkaar, dan gaan we verdomme toch niet op deze manier eruit!" Door treffers van Nick Viergever en Amin Younes plaatste Ajax zich alsnog voor de halve finale.

Ajax wist vervolgens ook Lyon uit te schakelen, mede dankzij een 4-1 zege op eigen veld. Bosz werd destijds overladen met lof vanwege de aanvallende speelstijl van zijn ploeg. "Ik probeer altijd in de hoofden van mijn spelers te komen. Om niet terug te gaan lopen als je voorstaat, zoals Schalke deed in die verlenging. Want dan kan de bal altijd een keer verkeerd vallen", aldus de Leverkusen-coach, die altijd uitgaat van eigen kracht. "Ik denk: waarom sta je voor? Waarschijnlijk omdat je iets goed gedaan hebt. Ga dan daarmee door!"