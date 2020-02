Broer Kimpembe noemt Tuchel ‘hoerenzoon’ in tirade op Instagram

Presnel Kimpembe is in ernstige verlegenheid gebracht door zijn broer Manu. Laatstgenoemde plaatste dinsdagavond een video op Instagram waarin hij de vloer aanveegt met Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel. Manu Kimpembe was het niet eens met de opstelling van PSG, ondanks het feit dat zijn broer gewoon een basisplaats had in de met 2-1 verloren Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

"Tuchel, ik hoop dat het goed met je gaat", opent Manu Kimpembe zijn verhaal op Instagram nog enigszins op een normale manier. Om vervolgens de Duitse coach in Franse dienst de volle laag te geven. "Neuk je moeder, jij hoerenzoon." Hij steekt tijdens het filmpje ook nog eens zijn middelvinger op richting Tuchel. Presnel Kimpembe heeft nog niet gereageerd op de video van zijn broer.

De oefenmeester van PSG heeft ook nog niet gereageerd op de beledigingen. Wél heeft hij een analyse gegeven over de nederlaag in Dortmund. "Ik heb geen spijt van mijn keuzes. Het is heel makkelijk om van buitenaf een oordeel te vellen", aldus Tuchel tegenover RMC Sport. "Ik moet beslissingen nemen en neem alle verantwoordelijkheid. Niemand weet wat er was gebeurd als ik voor een ander tactisch systeem had gekozen. Ik heb daarom ook geen enkele spijt."

"Tuchel j'espère que tu vas bien n*** ta mère fils de p***" Le frère de Presnel Kimpembe s'en prend violemment au technicien allemand sur Instagram... pic.twitter.com/th8rAr7hju — BeFoot (@_BeFoot) February 19, 2020

Tuchel leek met een 3-4-2-1-systeem vooral voor zekerheid te kiezen tegen Dortmund. "Kimpembe, Thiago Silva en Marquinhos maakten allemaal een goede indruk. Het was een lastige wedstrijd, want Dortmund beschikt over veel kwaliteit." De nederlaag is volgens Tuchel niet te wijten aan de achterhoede van PSG. "Ze werkten keihard en hebben mentaliteit en kwaliteit aan de dag gelegd. Ik ben dus tevreden over dat trio en ook over de twee defensieve middenvelders (Marco Verratti en Idrissa Gueye, red.). Dortmund-uit is altijd enorm lastig. We hebben nog een returnduel in het Parc des Princes. Dat wordt een zware uitdaging, maar het is zeker nog niet over."

Op de persconferentie ging Tuchel verder met het verdedigen van de opstelling van PSG. "Tegen Dijon hebben we ook zo gespeeld, dat was twee duels geleden. Het systeem en de structuur gaf ons de gelegenheid om korte afstanden te verdedigen. Daarnaast hadden we met deze structuur de kans om te controleren en om aan te vallen, met een 3-2-systeem in de opbouw." Tuchel vindt de kritiek op zijn systeem dan ook onterecht. "Na een nederlaag is het altijd makkelijk om met de beschuldigende vinger te wijzen. Dortmund won hier van Internazionale en speelde gelijk tegen Barcelona. Ik weet niet of we met een 4-4-2-systeem een beter resultaat hadden geboekt."