Gullit kraakt ‘slechte verliezer’ Klopp: ‘Denkt dat hij een beter elftal heeft'

Titelverdediger Liverpool ging dinsdagavond enigszins verrassend onderuit bij Atlético Madrid (1-0). The Reds hadden het overgrote deel van het balbezit en dwongen ook kansen af, maar de hatelijke ‘nul’ verdween niet van het scorebord. Ruud Gullit weet haast zeker dat manager Jürgen Klopp een enorme kater heeft overgehouden aan de heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League.

"Hij is zonder meer geïrriteerd", zegt Gullit in zijn rol van analist bij beIN Sports. "Hij vindt het vreselijk dat zijn elftal verloren heeft. Het lijkt er echt ook dat Klopp uit is op wraak." De oud-international van Oranje denkt tevens dat Klopp zich heeft opgewonden over de manier van spelen van Atlético, inclusief tijdrekken en het simuleren van blessures.

Jürgen Klopp: 'Return op Anfield wordt een heel andere wedstrijd'

"Klopp denkt dat hij een beter elftal heeft dan Diego Simeone", vervolgt Gullit zijn analyse. "Hij heeft echter verloren van een team dat iets deed dat niet zijn voetbal is. Hij zint dus op wraak, dat zegt Klopp ook. Hij vindt het niet nodig om het publiek op te zwepen, zoals Simeone doet. De ergernis is groot bij Klopp, hij kan hier echt niet tegen."

Gullit denkt dat Liverpool het heel zwaar zal hebben in het returnduel op Anfield. "Ze gaan een zelfde soort wedstrijd tegemoet. Ze zullen beter voor de dag moeten komen, met meer tempo en sneller spel." De tweede ontmoeting tussen Liverpool en Atlético vindt plaats op 11 maart.