‘Rashica staat voor droomtransfer van 38 miljoen; Vitesse profiteert flink’

Milot Rashica staat in de hevige belangstelling van Liverpool, zo melden BILD en Weser Kurier dinsdagavond. Volgens de Duitse media ligt de Engelse grootmacht op pole position voor de 23-jarige buitenspeler van Werder Bremen. Naast Liverpool zouden ook Borussia Dortmund, RB Leipzig en Southampton interesse hebben in de aanvaller.

Volgens de genoemde krant uit Bremen heeft Liverpool al gesprekken achter de rug om ervoor te zorgen dat Rashica naar Engeland verkast. Scouts van de Champions League-winnaar zouden de aanvaller al meerdere keren hebben bekeken dit seizoen. Rashica kan Werder voor 38 miljoen verlaten, maar bij deze clausule is wel de voorwaarde afgesproken dat hij naar één van de andere topcompetities in Europa moet verkassen: Engeland, Spanje, Italië of Frankrijk.

Naar verluidt gaat een flink deel van de toekomstige transfersom naar Vitesse, ex-werkgever van Rashica. Mocht de aanvaller binnen de Bundesliga willen verkassen, dan moet er wel onderhandeld worden met Werder over een transfersom. Altin Lala, zaakwaarnemer van de 25-voudig international van Kosovo, wil tegenover Ruhr Nachrichten niet ingaan op namen van specifieke clubs.

"Sinds Milot twee jaar geleden zijn eerste doelpunten maakte in Duitsland trok hij de aandacht. Alle topclubs in de Bundesliga zijn op de hoogte van zijn ontwikkeling. Het is duidelijk dat een dergelijke speler voor veel clubs in de vier topcompetities in Europa interessant is. Milot focust zich nu op lijfsbehoud met Werder", aldus Lala, die doelt op de zeventiende plek van Werder in de Bundesliga.

"Milot is 23 jaar. Je moet gaan nadenken of het nu tijd is om de volgende stap te zetten. Er is nog zeker geen beslissing genomen en er kan eigenlijk alleen duidelijkheid komen als de toekomst van Werder duidelijk is", besluit de belangenbehartiger zijn relaas. Rashica ligt momenteel nog tot de zomer van 2022 vast bij club uit Bremen.