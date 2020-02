Real Madrid presenteert aankoop van dertig miljoen euro: ‘Hala Madrid!’

Reinier Jesus Carvalho mag zich officieel speler van Real Madrid noemen. De achttienjarige aanvaller is dinsdagmiddag gepresenteerd aan de media. Het achttienjarige Braziliaanse toptalent heeft in het bijzijn van zijn ouders zijn handtekening gezet onder een zesjarig contract in het Santiago Bernabéu. Na Vinícius Júnior, Rodrygo, Marcelo, Casemiro en Eder Militão wordt Reinier de zesde Braziliaan in de selectie van de Koninklijke.

Reinier brak op jonge leeftijd door bij Flamengo en maakte bij zowel zijn club als jeugdteams van Brazilië een uitstekende indruk. Hij verscheen op de radar bij diverse Europese clubs, waaronder Ajax. Hij koos uiteindelijk voor een overstap naar Real Madrid, dat vorig jaar een akkoord bereikte over een transfersom van dertig miljoen euro. Reinier vierde op 19 januari zijn achttiende verjaardag. Vlak daarna werd de deal afgerond en dinsdag vond de presentatie plaats.

Reinier woonde zondagavond de wedstrijd tussen Real Madrid en Celta de Vigo (2-2) bij en werd dinsdag voorgesteld aan de media. Toen bij de presentatie beelden werden getoond van zijn tijd bij Flamengo, hielden Reinier en zijn ouders het niet droog. “Welkom Reinier, je bent nu speler van de club waar je altijd mee speelde op de spelcomputer”, aldus voorzitter Florentino Pérez. “We wensen je veel succes in het shirt van Real Madrid. Deze club is je nieuwe thuis.”

Het talent bedankte de voorzitter voor het vertrouwen en sloot zijn korte dankwoord af met de woorden ‘Hala Madrid!’. Reinier gaat spelen met rugnummer negentien en zal in eerste instantie aansluiten bij het Real Madrid Castilla van trainer Raúl.