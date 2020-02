Franse scheidsrechter voor Ajax tegen Getafe; vier Ajacieden ‘op scherp’

De wedstrijd tussen Getafe en Ajax staat donderdag onder leiding van scheidsrechter Ruddy Buquet. De Franse arbiter wordt bijgestaan door zijn landgenoten Guillaume Debart en Julien Pacelli, terwijl Benoit Millot is aangewezen als videoscheidsrechter. De 43-jarige scheidsrechter floot vorig seizoen nog de groepswedstrijd tussen Ajax en Benfica in de Johan Cruijff ArenA (1-0).

Buquet was eerder dit seizoen al de scheidsrechter in de groepsfase van de Champions League bij de wedstrijden tussen Internazionale en Slavia Praag, en Lokomotiv Moskou tegen Juventus. In de groepsfase van de Europa League had hij de leiding over het duel tussen Arsenal en Eintracht Frankfurt. Vorig seizoen deelde Buquet tijdens Ajax - Benfica nog zeven gele kaarten uit.

Bij Ajax, waar André Onana geschorst is, moeten Lisandro Martínez, Dusan Tadic en Nicolás Tagliafico op hun tellen passen, want bij een gele kaart missen zij de volgende Europa League-wedstrijd. Dat geldt ook voor de geblesseerde Quincy Promes. Aan de kant van Getafe is geen enkele speler geschorst, maar staan Faycal Fajr, Robert Kenedy en Ángel Rodríguez op scherp.

De eerste ontmoeting tussen Getafe en Ajax in het Coliseum Alfonso Pérez in de zestiende finales van de Europa League begint donderdagavond om 18.55 uur. De return volgt een week later in de Johan Cruijff ArenA. Dat duel vangt om 21.00 uur aan.