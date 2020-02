‘Barcelona vindt aanvallende versterking via entourage van Frenkie de Jong’

Barcelona zoekt nog altijd naar een aanvallende versterking door de langdurige blessures van Ousmane Dembélé en Luis Suárez. Mundo Deportivo weet maandagochtend te melden dat Martin Braithwaite momenteel de voornaamste kandidaat is om de voorste linie van de Catalanen te versterken. De Spaanse sportkrant stelt dat de concrete belangstelling van Barcelona niet los valt te zien van de zaakwaarnemer van Braithwaite, die door hetzelfde kantoor wordt vertegenwoordigd als Frenkie de Jong.

Braithwaite staat momenteel onder contract bij CD Leganés, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2023. De Spaanse club nam de 28-jarige aanvaller in januari 2019 aanvankelijk op huurbasis over van Middlesbrough, waarna de huurovereenkomst afgelopen zomer voor een bedrag van 9,8 miljoen euro definitief werd gemaakt. De 39-voudig Deens international, die eerder voor FC Midtjylland, Esbjerg fB, Toulouse, Middlesbrough en Girondins de Bordeaux speelde, was dit seizoen voorlopig goed voor 8 doelpunten en 1 assist in 27 officiële wedstrijden voor Leganés.

Bij Leganés zag men de concrete belangstelling van Barcelona al een tijdje aankomen, zo klinkt het bij Mundo Deportivo. Dit heeft alles te maken met de entourage van Braithwaite, de vertegenwoordigd wordt door HCM Sports Management. Het kantoor van Hasan Cetinkaya en Ali Dursun deed eerder al succesvol zaken met Barcelona, toen De Jong de overstap van Ajax naar de Spaanse grootmacht maakte. De afgelopen tijd wordt er nadrukkelijk gespeculeerd over een aanvallende versterking voor Barcelona.

Volgens een regel van de Spaanse voetbalbond mag Barcelona in principe als uitzondering nog zakendoen buiten de transferperiode. De medische commissie van LaLiga moet echter eerst nog tot de conclusie komen dat Dembélé voor langer dan vijf maanden uit de roulatie is. Als dat het geval is, krijgt Barcelona groen licht om de transfermarkt op te gaan en dan zou Braithwaite op korte termijn de overstap naar het Camp Nou moeten maken. Eerder werden onder meer Lucas Pérez (Deportivo Alavés), Ángel (Getafe), Willian José (Real Sociedad) Luis Suárez (Real Zaragoza) en Loren (Real Betis) gelinkt aan Barcelona.