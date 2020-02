De Ligt kan borst natmaken: grootste concurrent is eindelijk terug bij Juventus

Giorgio Chiellini is terug in de wedstrijdselectie van Juventus voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Brescia. De 35-jarige centrumverdediger is volledig hersteld van een zware knieblessure, die hij eind augustus opliep op een training. Door de rentree van Chiellini heeft Matthijs de Ligt er achterin een extra concurrent bij. Cristiano Ronaldo ontbreekt morgenmiddag overigens in de wedstrijdselectie van Juventus: de Portugese vedette krijgt rust van trainer Maurizio Sarri.

Chiellini liep op 30 augustus van het vorige kalenderjaar tijdens een training een kruisbandblessure op, hetgeen de deur voor De Ligt bij Juventus opende. De aanvoerder van Juventus vormde bij de Italiaanse grootmacht jarenlang een betrouwbaar centrum met Leonardo Bonucci, die tussendoor nog wel een seizoen voor AC Milan speelde, maar kwam deze voetbaljaargang pas één keer in actie, op de openingsspeeldag van het seizoen tegen Parma (0-1 overwinning).

Chiellini vormde toen samen met Bonucci het hart van de Juventus-defensie, terwijl De Ligt negentig minuten op de reservebank zat. De Nederlandse verdediger mag zich inmiddels basisspeler noemen bij Juventus, maar met de terugkeer van Chiellini heeft Sarri in elk geval een extra optie achterin. Behalve Chiellini maken ook De Ligt zelf, Bonucci én Daniele Rugani zondagmiddag deel uit van de wedstrijdselectie van Juventus voor het thuisduel met Brescia.

Ronaldo doet dat níét: de Portugese sterspeler krijgt van Sarri rust. Verder ontbreekt ook Douglas Costa bij Juventus: de Braziliaanse buitenspeler liep vorige week in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona (2-1 nederlaag) een spierblessure op. Juventus kan een overwinning zondag goed gebruiken tegen degradatiekandidaat Brescia: de regerend landskampioen moet de koppositie in de Serie A na 23 speelrondes delen met Internazionale.