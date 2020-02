Kritiek op Frenkie de Jong en Sergio Busquets: ‘Hij speelde Russische roulette’

Barcelona en Frenkie de Jong boekten zaterdag een minimale overwinning op Getafe. De LaLiga-wedstrijd in het Camp Nou eindigde met 2-1 in het voordeel van het team van Quique Setién, die tegen de Europa League-opponent van Ajax voor een middenveld met Sergio Busquets, Arthur en de Nederlander koos. Met name Busquets en De Jong speelden niet hun beste wedstrijd voor Barcelona en zeker van de Oranje-international werd méér verwacht na zijn glorieuze optreden van een week geleden in de uitwedstrijd tegen Real Betis (2-3).

Sport deelt Busquets, Arthur en De Jong allen een zes uit. Het optreden van de Nederlander wordt door de Catalanen als ‘rebels’ omschreven. “Hij houdt ervan om de bal aan de voet te hebben en daar streed hij ook voor zodra Getafe aan de bal was. Eenmaal aan de bal nam De Jong ook juiste beslissingen. Hij ging naarmate de wedstrijd vorderde van minder naar méér en hielp in alle linies. Hij smeet met zijn krachten alsof het niets was.” De verrichtingen van Arthur vallen in de smaak. “Hij zorgde voor een oplossing aan de zijkant, waar hij altijd omringd was door tegenstanders. Arthur vond tijd om combinaties aan te gaan en deed dat, veelal, met succes. Hij gaf de wedstrijd verschillende tempo’s, afhankelijk van de wijze waarop Barcelona op dat moment speelde.” Getafe zette hoog druk en dat was van invloed op het spel van Busquets. “Hij bleef op zijn positie om verdedigend werk te verrichten en aanspeelbaar te blijven. Meer dan ooit moest hij het vuile werk opknappen. Dat was noodzakelijk om het elftal niet uit balans te laten raken.”

Bij AS is men niet onder de indruk van ‘de zeer discrete’ wedstrijd van De Jong. “Een bijzonder grijs optreden van de Nederlander. Zijn bijdrage aan het spel was minimaal en hij had moeilijkheden om de bal te laten circuleren.” Niet voor de eerste keer looft de Madrileense sportkrant de manier waarop Busquets onder Setién speelt. “De hoeveelheid passes die hij op het middenveld verstuurt, zorgt ervoor dat hij steeds belangrijker wordt voor het elftal. Al is hij ook degene naar wie kritisch wordt gekeken als hij balverlies lijdt. In dit geval wist hij van geen ophouden zodra er om de bal moest worden gestreden of bood hij oplossingen als de bal van A naar B moest.” AS is benieuwd wanneer Arthur aan de verwachtingen gaat voldoen. “Hij volbracht zijn taken en dat was het wel. Het was een bureaucratisch optreden", zo luidt het oordeel over de Braziliaan. "Hij nam geen risico’s, hij deed wat hij moest doen, maar zonder ook maar één briljant moment. We wachten nog altijd op iets méér van hem.”

Ook bij Marca zijn er geen spraakmakende teksten over De Jong te lezen. “Hij kwam een enkele keer mee naar voren en had veel zin om een bijdrage aan het aanvallende spel te leveren. Ook hij was op zijn hoede als Barcelona terug moest zakken”, concludeert de meest verkochte Spaanse sportkrant, die ‘een enigszins onzichtbare’ Arthur zag. “Hij startte in de basis om nóg meer controle over het middenveld te krijgen, maar werd hij gemist op de momenten dat het spel verdeeld moest worden.” De Madrilenen zagen Busquets in de tweede helft ‘een ietwat minder zekere indruk maken’. “In de eerste helft was hij goed zodra het spel van achteruit moest worden opgebouwd. Ook toonde hij zekerheid bij het versturen van passes.”

Mundo Deportivo zag hoe De Jong zijn sublieme optreden tegen Real Betis, waarin hij scoorde én goed speelde, niet kon evenaren. “In het Benito Villamarin straalde hij in zijn nieuwe rol als de meest verticale middenvelder van het elftal, maar tegen Getafe voelde hij zich op geen enkel moment op zijn gemak. Hij kwam maar weinig in het spel voor”, stelt de Catalaanse krant, die het spel van Busquets als ‘wisselvallig’ omschrijft. “Hij speelde Russische roulette vanwege de grote druk die Getafe zette. Hij maakte niet altijd de juiste keuzes zodra hij moest bepalen welke risico’s hij diende te nemen. Hij wisselde briljante acties met grote fouten af.” Arthur speelde in de optiek van Mundo Deportivo ‘de beste wedstrijd sinds zijn blessure’. “Hij nam juiste beslissingen zodra hij aan de bal was en wachtte op de momenten dat zijn teamgenoten hun bewakers kwijt waren. Zoals voorafgaand aan de 2-0, met zijn pass op Firpo Junior.”

ElDesmarque deelt alleen Arthur een zes uit; Busquets en De Jong worden beiden van een vijf voorzien. “Een struikelaar”, zo luidt het oordeel over de Nederlander. “Na zijn excellente optreden tegen Real Betis, maakt hij tegen Getafe een veel meer verlegen indruk. Hij moet zijn niveau van de wedstrijd in Sevilla halen om een onbetwistbare basiskracht in het Camp Nou te worden.” Ook Busquets maakte geen indruk op het populaire nieuwsmedium. “Langzaam. Hij blonk eerder nooit om fysieke redenen uit, maar nu lijkt ook de manier waarop hij ideeën tevoorschijn toverde aan snelheid te hebben ingeboet. Het ontbrak aan frisheid en steun van ploeggenoten zodra Getafe druk zette. Hij is nog ver verwijderd van zijn niveau van voorheen, al willen anderen anders doen geloven.” De basisplaats van Arthur was ‘een terechte keuze van Setién’. “Hij verdeelde het spel, nam juiste beslissingen en het merendeel van zijn passes zorgde er niet voor dat het spel van Barcelona vertraagd werd.”