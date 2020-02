Raiola: ‘De Ligt had meer geleerd als hij naast hem had kunnen spelen’

Matthijs de Ligt kende een bij vlagen moeizaam verlopende eerste seizoenshelft bij Juventus. Mede door blessures bij concurrenten Giorgio Chiellini en Merih Demiral is de Oranje-international nu echter verzekerd van een basisplaats en begint hij zich steeds meer te ontwikkelen tot een belangrijke kracht. Zaakwaarnemer Mino Raiola is dan ook blij met de ontwikkeling die zijn cliënt laat zien.

“De Ligt is altijd gelukkig geweest met zijn keuze. Zijn zogenaamde mindere periode was meer een ding van de media dan een persoonlijk gevoel”, wordt Raiola geciteerd door onder meer Sport Mediaset en Tuttosport. “Hij is dit avontuur op de juiste manier ingegaan en hij wist dat het eerste jaar, zeker wanneer je naar een club als Juventus gaat, erg moeilijk zou worden.”

Raiola: 'Ik wilde Zlatan tegen De Ligt zien spelen'

“Hij heeft vanaf zijn twaalfde bij Ajax gezeten en kende maar een soort voetbal, een club. Als je dan een transfer maakt, moet je je ook realiseren dat het eerste jaar in een andere context lastig kan worden”, gaat Raiola verder. De belangenbehartiger geeft aan dat het seizoen tot nu toe praktisch zo verloopt als de twee van tevoren hadden uitgestippeld: “Het enige wat niet zo goed verliep is dat Giorgio Chiellini niet geblesseerd had moeten raken.”

“Matthijs had meer kunnen leren met deze geweldige professor naast zich en zijn invoeging in het elftal was dan ook meer geleidelijk verlopen. Het is echter ook zo dat je soms gewoon in het diepe moet springen, hoe moet je anders leren zwemmen?”, sluit hij af. De Ligt vormt nu doorgaans het centrum van de verdediging met Leonardo Bonucci. De twee komen zondagmiddag weer in actie, als laagvlieger Brescia de tegenstander is.