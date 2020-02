Bazoer: ‘Van al die zogenaamde vrienden waren er nog maar heel weinig over’

Ajax bracht woensdagavond een bezoek aan Vitesse voor de TOTO KNVB Beker en dat had een bijzondere wedstrijd moeten worden voor Riechedly Bazoer. De Arnhemmers verloren in eigen huis echter kansloos met 0-3 en trainer Edward Sturing hield de middenvelder negentig minuten op bank. “Tja, het is allemaal anders gelopen dan ik had verwacht”, vertelt Bazoer, ook doelend op het verloop van zijn loopbaan tot nu toe, in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Bazoer beleefde een jaar of vijf geleden zijn doorbraak bij Ajax en leek vervolgens door te stoten naar de Europese top. Onder Peter Bosz belandde hij echter op de bank en eind 2016 volgde een vertrek naar VfL Wolfsburg: “Het voetballeven van een jonge speler zit vol met valkuilen. Dat heb ik zeker zelf zo ervaren. Toen ik jong was, ging alles vanzelf. Doorbreken bij Ajax, debuteren in Oranje. Het was gewoon een flow”, blikt hij terug. Bazoer werd door zijn broer wel zo veel mogelijk met beide benen op de grond gehouden, maar had alsnog moeite om met de nieuwe situatie om te gaan.

“Iedereen wil wat van je, die populariteit was voor mij continu voelbaar. Ik had opeens heel veel vrienden en alles zat mee.” Na een aantal tegenslagen viel de nu 23-jarige middenvelder echter terug: “Van al die zogenaamde vrienden waren er nog maar heel weinig over. Het was een nieuwe situatie voor mij en daar ging ik als jong talent niet altijd even goed mee om.” Bazoer merkt op dat hij in het verleden niet altijd even goed met teleurstellingen omging en dat ook zijn keuzes niet altijd even goed uitpakten. Het grote verloop bij Wolfsburg hielp hier niet aan mee: “Begrijp me niet verkeerd. Ik ga trainers niet de schuld geven, je moet het als speler zelf afdwingen.”

“Maar goed, dan speelde ik weer, werd ik zelfs talent van de maand in de Bundesliga, om vervolgens bij de volgende trainer weer op de bank te zitten.” Bazoers loopbaan kent gelijkenissen met die van Kenny Tete, Jaïro Riedewald en Anwar El Ghazi, die Ajax na tegenvallers eveneens op jonge leeftijd verlieten: “Ik snap de vergelijking. We waren veelbelovende spelers bij Ajax en Oranje, maar zijn allemaal naar het buitenland vertrokken. Toch denk ik dat we allemaal onze eigen weg hebben gevonden.” Bazoer koos in tegenstelling tot zijn voormalige ploeggenoten bewust voor een terugkeer naar Nederland en hoopt nog steeds de weg omhoog te kunnen vinden bij Vitesse: “Er is veel gebeurd, heel veel, maar langer terugkijken heeft geen zin. Daar kun je niets aan veranderen, de toekomst wel.”