Marca: Real Madrid wordt steeds enthousiaster over ‘man van 111 miljoen euro’

Lautaro Martínez is prominent op de radar van Real Madrid verschenen. De koploper van LaLiga houdt de spits van Internazionale volgens Marca al enige tijd in de gaten en wordt steeds enthousiaster over zijn komst. Real Madrid zou Martínez achter de schermen al hebben laten weten dat het bereid is om te voldoen aan de contractuele afkoopsom, die naar verluidt 111 miljoen euro bedraagt.

Martínez is bezig aan een sterk tweede seizoen voor Inter, waarin hij elf keer scoorde en drie assists verzorgde in twintig Serie A-duels. Hij wordt in Madrid gezien als de ideale spits om 'de transitie van Karim Benzema, die dit jaar 33 wordt, naar zijn opvolger' vorm te geven. De eventuele komst van Martínez is echter afhankelijk van de ontwikkeling die Luka Jovic de komende maanden doormaakt. Real Madrid betaalde in de zomer zestig miljoen euro aan Eintracht Frankfurt voor de spits, die een bijzonder moeizaam debuutseizoen kent.

Jovic was in vijftien wedstrijden goed voor twee treffers en een assist. Een van die doelpunten maakte hij zondag tijdens zijn drie minuten durende invalbeurt tegen Osasuna (1-4 zege); het andere doelpunt produceerde hij op 30 oktober tijdens de 5-0 zege op Leganés. Duidelijk is dat Jovic zich nog niet helemaal op zijn plek voelt in Madrid. De clubleiding schrijft hem echter nog niet af: als de 22-jarige Serviër voor de zomer zijn waarde bewijst, dan wordt de komst van Martínez niet meer nodig geacht.

Zidane: 'Ik heb absoluut geen probleem met Gareth Bale'

De berichtgeving van Marca over de belangstelling voor Martínez staat niet op zichzelf. Het Argentijnse TyC Sports meldde eerder op de donderdag dat Real Madrid een 'moeilijk te weigeren' contract wil aanbieden aan Martínez en dat het bereid is de afkoopsom te betalen. Het zou echter ook een optie zijn om een of meerdere spelers te betrekken in de deal, daar Real Madrid in het algemeen 'geen voorstander' is van het simpelweg betalen van een afkoopsom. De club gaat liever onderhandelingen aan en zal Inter vragen of er spelers zijn in wie het geïnteresseerd is, zo klinkt het.

Behalve Real Madrid heeft ook Barcelona belangstelling voor Martínez, maar het ziet ernaar uit dat de Catalanen niet kunnen voldoen aan de contractuele afkoopsom. Het aantrekken van de 22-jarige international van Argentinië zou pas een optie zijn als er voor een groot bedrag spelers worden verkocht. Barcelona werd afgelopen zomer al in verband gebracht met Martínez, die wordt gezien als de ideale opvolger van Luis Suárez. Het contract van de spits bij Internazionale loopt door tot de zomer van 2023.