Ingehouden woede na Vitesse - Ajax: ‘Kijk, dit is toch een judoworp?!’

Vitesse werd woensdagavond met een 0-3 nederlaag door Ajax uitgeschakeld in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Bryan Linssen baalt na afloop flink van de wedstrijd tegen de Amsterdammers en wijst onder meer naar de arbitrage. De aanvaller van Vitesse vond dat hij wel een of twee strafschoppen had kunnen krijgen van scheidsrechter Bas Nijhuis.

"We wilden wel (voetballen tegen Ajax, red.) en in de eerste minuten lijkt het ook zo, maar Ajax heeft veel kwaliteit en voetbalt makkelijk", begint de aanvoerder in gesprek met FOX Sports. "We hadden wel een redelijke grip, het was niet zo dat we veel grote kansen tegen kregen. Maar je moet top zijn om van Ajax te winnen. En wij waren niet top."

De aanvaller baalt dat hij bij twee duels met Lisandro Martínez in het strafschopgebied twee keer geen penalty kreeg van de arbitrage. "Ze zeuren altijd dat je elkaar niet moet vastpakken en niet aan truitjes moet trekken. En volgens mij heeft hij mij met twee handen vast. Kijk, is dit dan toch geen penalty, jongens? We hebben ze voor minder tegen gekregen", zegt Linssen als hij de beelden ziet.

"Kijk, hier. Dit is toch een judoworp wat hij doet?! Ik kan me nog situaties herinneren en dan krijgen wij hem tegen. Dat is wel balen, want het was cruciaal op dat moment”, vervolgt de routinier, die ook wijst op de benutte strafschop van Dusan Tadic. “Ik zeg tegen Bas dat dat ook een penalty kan zijn, maar je moet ook aan de andere kant kijken. Zo simpel is het. Ik ben daar wel nijdig om."