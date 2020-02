FC Twente gaat uitgebreid in op rel en hekelt ‘zeer kwalijke zaak’

FC Twente baalt van het uitlekken van opnames van Sander Boschker na de nederlaag tegen FC Emmen (2-0). De Tukkers verloren dinsdagavond van de club uit Drenthe en werden in Hengelo geconfronteerd met boze supporters. De staf van FC Twente gaf uitleg aan de fans, waarbij Boschker kritisch was op Wout Brama. De club is niet gediend van de opnames en het uitlekken daarvan.

"FC Twente geeft aan het een zeer kwalijke zaak te vinden dat er door een aanwezige supporter opnames zijn gemaakt van dit gesprek en dat deze zijn verspreid", zo reageert de club op de rel die woensdag is ontstaan. Clubicoon en keeperstrainer Boschker was kritisch op Brama, die geen basisplaats heeft bij FC Twente en zodoende een 'splijtzwam' is binnen de selectie.

"Wout denkt echt dat hij hier dé man is. Als jullie elke keer zo zingen, gaat hij daar nog meer in geloven. Wout zorgt voor wrijving. Hij beïnvloedt jongens door zijn manier van praten en zijn gedrag. Hij vindt dat hij moet spelen en dan is hij heel cynisch. Andere jongens gaan daar niet beter door spelen. Ik begrijp het heel goed, omdat Wout iemand van de club is. Maar Wout is niet de redder, de man zoals jullie hem zien", zo legde Boschker uit.

"Vandaag hebben gesprekken plaatsgevonden tussen technisch directeur Ted van Leeuwen, de trainersstaf en Wout Brama", zo meldt de club woensdag in een reactie op alle perikelen. "Een intensief gesprek, waarin betrokkenen hun standpunten op tafel hebben gelegd. Er zijn verschillen van inzicht, maar er is wel een professionele basis om met elkaar verder te gaan."

"Tijdens die gesprekken gold maar een belang en dat is het clubbelang, dat betekent op korte termijn: FC Twente moet in de Eredivisie blijven. Dat overstijgt elk individueel belang. Vanuit die positie heeft iedereen zich uitgesproken, dat waren moeilijke en soms emotionele momenten, maar uiteindelijk met bovengenoemde als resultaat", aldus de club in een statement.