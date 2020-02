Kluivert: ‘Hij speelde vanaf zijn tiende bij Ajax, dan is dit een grote stap’

Matthijs de Ligt ruilde Ajax afgelopen zomer in voor Juventus en de verdediger kreeg in zijn eerste halfjaar in Italië met de nodige kritiek te maken. Justin Kluivert maakte al een jaar eerder de gang naar de Serie A en de aanvaller van AS Roma legt in onderstaande video uit dat De Ligt de tijd moet krijgen om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Kluivert blikt verder onder meer terug op zijn debuut namens de Amsterdammers en vertelt ook over zijn band met Abdelhak Nouri.