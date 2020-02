Van der Sar: ‘Het is een illusie voor Marc Overmars om dat nu te zeggen'

Edwin van der Sar is blij dat Ajax de selectie intact heeft weten te houden afgelopen transferperiode. De algemeen directeur van de Amsterdamse club laat in zijn column voor De Telegraaf weten dat er 'voortdurend interesse' in de spelers van Ajax is. "Met de komst van Ryan Babel hebben we zelfs nog wat kunnen toevoegen", schrijft Van der Sar triomfantelijk.

"Het is een illusie voor Marc Overmars om nu even te zeggen dat hij dan even weinig te doen heeft. Als club blijf je geconfronteerd met een constante stroom van gesprekken met agenten of clubs, blijf je geruchten houden over je spelers en zijn er tal van aandachtsgebieden. Dat hoort natuurlijk ook bij een voetbalclub", aldus Van der Sar, die uitlegt hoe het soms in zijn werk gaat.

Babel: 'Dit brengt vreugde'

"Voor het grote publiek is misschien niet altijd helemaal duidelijk hoe er interesse wordt getoond in spelers. Soms trekken clubs zelf aan de bel, soms proberen agenten (voetbalmakelaars) af te tasten wat de mogelijkheden zijn en welke stappen ze kunnen nemen. Dat is niet zozeer een gevecht, het is meer een gevoel wat je met elkaar hebt in die situaties", stelt de oud-doelman, die aangeeft dat Ajax een plan had voor zowel de zomer als de winter. "We vinden het goed zoals het nu staat."

Van der Sar blikt ook even terug op afgelopen weekend, toen KNVB de 'wijze beslissing' had genomen op zondag de Eredivisie-duels te schrappen vanwege storm Ciara. "Voor de spelers én de toeschouwers was er weinig aan geweest. Het is nu lastig om een nieuwe datum te vinden, maar het geeft ons wel even rust richting het bekerduel van morgen tegen Vitesse en de in de selectie teruggekeerde Daley Blind kan nog tweemaal extra trainen. Dat is ook mooi."